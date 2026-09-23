Zapatero clarifica davant del jutge l'origen de les joies: van ser un regal de l'Aràbia Saudita

L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat al jutge que investiga el cas Plus Ultra, en el qual està imputat, que les joies que va trobar la Policia en un registre en la seva oficina procedeixen d'un "obsequi" realitzat per la Casa Reial de l'Aràbia Saudita el juny de 2007. Així ho ha indicat Zapatero en un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, dirigit al jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama en la causa que indaga, entre altres assumptes, en presumptes irregularitats amb el rescat de 53 milions d'euros concedit pel Govern a l'aerolínia plus ultra en pandèmia.
L'expresident precisa que la col·lecció "es va lliurar a Madrid en el seu habitatge familiar" situat en el Palau de la Moncloa, "amb motiu del viatge oficial fet a Madrid pel monarca saudita Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud els dies 18 i 19 de juny de 2007". Zapatero indica que aquesta visita "es va tractar d'una atenció estrictament personal, acceptada per deferència i com a mostra d'agraïment i respecte" cap al monarca. "Per això les peces a les quals fem referència es van guardar i van romandre guardades durant tot aquest temps, al costat de les d'origen familiar i altres regals d'amics, sense ús ni cap destí, i sense consciència del seu valor material", argumenta.
No comparteix la taxació d'Ansorena
El jutge va sol·licitar a la joieria Ansorena una taxació inicial de la col·lecció, la qual va llançar un valor d'1,3 milions d'euros. La defensa de l'expresident "no accepta ni fa pròpia" aquesta valoració, l'import de la qual, al seu judici, "és indubtablement molt superior al valor real de les peces".
Per això, Zapatero conclou que "l'estimació oferta per la casa Ansorena no determina ni permet establir quin era el valor de les peces 19 anys abans", principalment, de tres jocs de joies, de robins, de maragdes i de safirs, de quatre peces cadascun. Algunes de la resta de joies, que fan un total de 67 peces "han estat considerades sense valor", i 25 d'elles "ni tan sols arriba a l'estimació com a valor de mercat de 1.000 euros", explica la defensa de l'expresident.
"En definitiva, el valor en conjunt de tota la resta de les peces intervingudes aconsegueix solament al voltant del 6,8% del total estimat", conclou Zapatero. La raó és que al·lega que són objectes que han entrat en el seu àmbit de disposició i en el seu nucli familiar, "que procedeixen d'avantpassats i records de família i formen part de l'aixovar familiar".
Una carta a l'Aràbia Saudita
L'escrit també detalla que Zapatero va remetre, a través de l'ambaixada saudita a Espanya, una carta dirigida al cap de Protocol de la Casa Reial del país àrab. Ho va fer, assegura, el dia 16 de juny de 2026, abans de la seva declaració com a investigat.
Part del contingut de la missiva està incorporat en l'escrit, i diu el següent: "En el Palau de la Moncloa rebem un regal estrictament personal consistent en una col·lecció de tres jocs de joieria de similar estructura, basats en un mateix disseny tradicional diferenciats per les seves gemmes robins, maragdes i safirs. Amb l'única pretensió d'honrar la veritat de l'esdevingut, prego a aquesta Cort confirmi la veracitat dels fets referits en la forma que estimi més oportú".
El jutge va obrir una peça separada contra l'expresident per presumptes delictes fiscal i de contraban en relació amb les joies trobades en el registre del seu despatx. En aquest context, Calama va comunicar aquesta setmana a Zapatero en un acte que "en el termini de tres dies pot aportar a l'òrgan judicial tota la documentació que tingui en el seu poder en relació" amb aquestes.