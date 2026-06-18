El jutge investiga les filles de Zapatero en el cas Plus Ultra

El jutge José Manuel Calama ha acordat citar a declarar com a investigades les filles de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva secretària, Gertrudis Alcázar, en el cas Plus Ultra. L'endemà de la declaració de l'expresident espanyol, el jutge, a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, considera que hi ha prou elements per citar Alba i Laura Rodríguez Espinosa perquè donin explicacions sobre el cobrament de factures a través de la seva empresa, que els investigadors impliquen en la trama de tràfic d'influències.
En la interlocutòria, d'onze pàgines, el jutge recorda els escorcolls a l'empresa Whathefav SL, administrada per les filles de l'expresident, amb una operativa vinculada a l'entramat investigat i un paper "instrumental" de caraa "canalitzar, ocultar o facilitar" operacions relacionades amb els fets que s'investiguen. La trama vehiculava presumptament els cobraments a través d'un complex entramat d'empreses sense activitat real que servien per justificar feines i cobrar els diners obtinguts a través del tràfic d'influències. El jutge identifica fins a nou societats.
La consultora Análisis Relevante té un paper clau en l'estructura i concretament per canalitzar els diners cobrats pel rescat de Plus Ultra cap a l'entorn de Zapatero a través de la simulació de serveis d'assessorament. Però n'hi ha més, com Whathefav SL, que feia "facturació genèrica i redistribució de pagaments" també cap a l'entorn de Zapatero. Segons el jutge, la transferència de diners es feia a través de contractes de consultoria que només servien com a justificació documental. L'empresa de les filles, per exemple, emetia factures per "maquetació d'informes" que suposadament havia fet Análisis Relevante a preus molt per sobre de mercat.
Pel que fa a la secretària, la investigació li atribueix un paper en la creació de documentació falsa per donar cobertura formal a les operacions. Calama també acorda la imputació de José Luis Ábalos i Koldo García, esquitxats també pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i en presó preventiva a l'espera de la sentència pel cas Mascaretes. Tots dos apareixen en diversos missatges entre els directius de Plus Ultra, i el jutge sosté que una de les vies per intentar aconseguir el rescat va ser a través d'Ábalos, tot i que finalment la que va funcionar va ser via Zapatero.