Cas Zapatero: les preguntes que ha de respondre a l'Audiència Nacional

José Luis Rodríguez Zapatero està citat a les nou del matí a l'Audiència Nacional per donar explicacions com a investigat en la causa per tràfic d'influències, falsedat documental, organització criminal, blanqueig de capitals, delicte fiscal i contraban de joies. Serà una declaració a porta tancada, però com passa habitualment s'acabarà filtrant què ha dit. Serà la primera vegada que l'expresident del govern espanyol parla davant del jutge José Manuel Calama, i el que en transcendeixi serà analitzat també a la Moncloa, que espera que les explicacions de Zapatero siguin suficients per esvair les ombres de corrupció que planen sobre ell.
Zapatero plantejarà una defensa tècnica, entrant al detall per negar els indicis que té sobre la taula el jutge Calama i defensar la seva innocència. Més enllà d'això, hi ha moltes preguntes que esperen resposta i les acusacions hi incidiran. Quin paper tenia l'expresident en la trama de tràfic d'influències? Fins a quin punt va intercedir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra? Com es justifiquen els cobraments detectats pels investigadors, també a l'empresa de les filles? I una altra, políticament fonamental, quina relació professional tenia amb el govern d'Espanya?
El jutge ha habilitat dos dies per la declaració i li podrà preguntar sobre tot el que s'inclou en la causa principal, també les joies. En les darreres hores, la defensa de l'expresident ha intentat deixar per més endavant aquesta part, amb l'argument que forma part d'una peça separada que tot just es va obrir divendres. Calama ho ha descartat, perquè la peça sobre l'origen de les joies no inclou informació nova i els advocats han tingut prou temps per preparar-se. Així doncs, Zapatero haurà de justificar l'origen d'aquestes joies intervingudes al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros.
Quin paper tenia Zapatero en la trama?
El jutge dibuixa una estructura organitzada i estable dirigida per Zapatero que exercia influència de manera il·lícita sobre les autoritats espanyoles i estrangeres per aconseguir resolucions administratives favorables i avantatges econòmiques en favor de tercers. L'expresident haurà d'esclarir quin paper tenia en aquesta trama, perquè els investigadors li atribueixen un lideratge estratègic gràcies a la seva agenda de contactes, i situa el seu despatx del carrer Ferraz com a centre de coordinació. Exercia feines de lobby dins de la legalitat o anava més enllà? I quina relació té amb l'entramat d'empreses que servien, segons el jutge, per canalitzar els beneficis del tràfic d'influències?
La investigació també apunta que la xarxa actuava de manera coordinada, creava documentació falsa, ocultava deliberadament informació comptable i fiscal, utilitzava testaferros i comptava amb la "intervenció directa" de Zapatero en "operacions internacionals d'alt valor econòmic", com ara petroli, or, accions o divises, en països com Veneçuela, la Xina o els Emirats Àrabs. Què feia concretament l'expresident? Quines feines es poden acreditar? Es van amagar els beneficis de obtinguts en aquestes feines? I quina relació tenia amb Julio Martínez, encarregat de captar clients i gestionar els encàrrecs? Tot plegat són preguntes que haurà de respondre davant del jutge.
Va intercedir en rescat de Plus Ultra?
La interlocutòria de Calama està plena de referències de tercers a Zapatero i a la seva capacitat per aconseguir beneficis per a empreses gràcies al seu accés a les autoritats espanyoles i internacionals. Una de les peces centrals que s'investiguen a l'Audiència Nacional és el rescat de l'aerolínia Plus Ultra per valor de 53 milions d'euros durant la pandèmia. El jutge sosté que els directius de Plus Ultra van activar dues vies per aconseguir el seu objectiu. Una, a través de José Luis Ábalos, aleshores ministre de Transports i que espera sentència pel cas de les mascaretes des de la presó. L'altra, i que va ser la que va funcionar, via Zapatero.
A través d'un exhaustiu repàs de tots els moviments dels responsables de l'empresa i de la trama, hi ha nombroses referències al paper de l'expresident espanyol. La pregunta, però, és fins a quin punt va intercedir Zapatero per aconseguir el rescat per part del govern espanyol? La investigació considera que va creuar la frontera entre fer lobby -una activitat legal- i va utilitzar la seva posició privilegiada per exercir una influència il·lícita.
Com es justificaven els cobraments?
La trama vehiculava presumptament els cobraments a través d'un complex entramat d'empreses sense activitat real que servien per justificar feines i cobrar els diners obtinguts a través del tràfic d'influències. El jutge identifica fins a nou societats. La consultora Análisis Relevante té un paper clau en l'estructura i concretament per canalitzar els diners cobrats pel rescat de Plus Ultra cap a l'entorn de Zapatero a través de la simulació de serveis d'assessorament. Però n'hi ha més, com Whathefav SL, empresa de les filles de l'expresident, que feia "facturació genèrica i redistribució de pagaments" també cap a l'entorn de Zapatero.
Segons el jutge, la transferència de diners es feia a través de contractes de consultoria que només servien com a justificació documental. L'empresa de les filles, per exemple, emetia factures per "maquetació d'informes" que suposadament havia fet Análisis Relevante a preus molt per sobre de mercat. L'expresident pot acreditar les feines que feia per justificar els cobraments? Com s'explica un entramat tan complex per fer feines d'assessorament? Per què es creen societats a l'estranger? Quina relació tenia amb Cristóbal Cano, encarregat de gestionar l'entramat societari? I María Gertrudis Alcázar, a banda de ser la secretària, tenia algun rol en l'elaboració de documents?
Tenia relació professional amb el govern d'Espanya?
Sovint es diu que perquè hi hagi corrupció hi ha d'haver un corrupte i un corruptor. En el tràfic d'influències hi ha d'haver algú que exerceixi influència i algú que es deixi influir i canviï o prengui una decisió en favor d'algú concret. Sobre quines autoritats va exercir influència Zapatero? És coneguda la plena sintonia política de l'expresident espanyol amb l'actual govern de Pedro Sánchez, però hi havia relació també professional? Zapatero va mantenir reunions amb responsables del govern per aconseguir beneficis per als seus clients? Va influir en algun responsable públic per aconseguir el rescat de Plus Ultra? En funció de la resposta, la causa podria fer un salt d'escala i impactar de ple la Moncloa.
D'on surten les joies?
Durant l'escorcoll del despatx de Zapatero al carrer Ferraz, els investigadors van trobar joies en una caixa forta. La taxació encarregada les ha valorat en 1,3 milions d'euros i això ha motivat l'obertura d'una peça separada per determinar-ne l'origen, davant la sospita que hi podria haver un delicte fiscal i de contraban. L'expresident també s'haurà de defensar d'aquestes acusacions i acreditar d'on surten aquestes peces. Fins ara ha dit que són una herència i regals que ha rebut, però el jutge recorda que la compra o recepció de joies d'aquest valor comporta una sèrie d'obligacions fiscals, perquè es podria estar parlant d'un guany econòmic no justificat.