Renfe es resigna amb l'R3 i fixa un transport per carretera permanent

La línia R3 de Rodalies, que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà passant per Vic, és una de les principals connexions ferroviàries del país i una de les línies que acumula històricament més incidències. Des de fa anys, malgrat els endarreriments, l'R3 està immersa en unes faraòniques obres de desdoblament, motiu pel qual bona part del servei ja s'havia de fer per carretera amb un servei de busos habilitat per Renfe. Si els trajectes ja eren prou complicats, les incidències constants -molt denunciades pels usuaris- han agreujat encara més els desplaçaments.
Al llarg d'aquest agost, l'operadora ferroviària ha hagut de fer diversos talls a causa de robatoris de cablejat de coure -molt comuns al servei de Rodalies- o incidències en la senyalització o catenàries, entre d'altres. Davant el desgavell constant, Renfe s'ha acabat resignant i ha fixat un transport alternatiu per carretera permanent a tota la línia, excepte al tram de dins de la capital catalana, ja que les obres finalitzen a l'estació de Fabra i Puig.
En concret, hi ha un primer transport alternatiu entre Barcelona i l'estació de la Garriga, on finalitzen les obres -si es mira en direcció Puigcerdà-, i després una segona connexió per carretera entre la Garriga i el final de línia. Aquests transports tenen diferents parades intermèdies per suplir el trajecte amb tren. Malgrat que la connexió ferroviària entre la Garriga i Puigcerdà sí que funciona, Renfe ha optat deixar fixat aquest servei per carretera davant la previsió de possibles incidències.
Evitar imatges de caos
La decisió d'articular permanentment un servei de transport alternatiu per carretera a l'R3 busca evitar imatges de caos i andanes saturades com les que s'han pogut veure els darrers dies en diferents punts de la xarxa de Rodalies. Un dels moments en què es va evidenciar més aquest fet va ser el dimecres de la setmana passada, durant l'operació tornada de l'eclipsi des de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Llavors, la manca de previsió -admesa per Adif- sobre el volum de passatgers que es desplaçaria fins al sud del país per veure el fenomen astronòmic va deixar una imatge de caos a Rodalies, cosa que es vol evitar d'ara endavant a l'R3.
El transport s'ha habilitat sine die, ja que de moment Renfe no ha comunicat una data límit. I més, tenint en compte que les obres pel desdoblament encara s'allargaran un any més, com a mínim. Mentrestant, doncs, desplaçar-se amb el servei de busos públics és la millor forma d'esquivar els maldecaps del tren.