Bombers de la Generalitat es manifesten a Barcelona per exigir millors condicions laborals i recursos suficients

Centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest divendres a Barcelona per exigir unes condicions laborals dignes i els recursos necessaris per tenir un cos preparat davant els nous reptes en emergències. Els bombers s'han concentrat a la plaça Sant Jaume i han enfilat fins al Departament d'Interior.\r\n\r\nEls manifestants, acompanyats de botzines i pirotècnia, reclamen una gestió adequada dels contaminants, recursos suficients i recuperar el poder adquisitiu, entre d'altres. Des de la CGT, Joan Vidal ha afirmat que volen recuperar el poder adquisitiu, però que la protesta no va només d'això sinó que volen "més formació, una estructura de suport real, gestió dels contaminants o una feminització real del cos".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nJonathan Andic va explorar una teràpia extrema que simulava empènyer un familiar per un barranc Marc Orts i Cussó\r\n\r\n