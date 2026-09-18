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Bombers de la Generalitat es manifesten a Barcelona per exigir millors condicions laborals i recursos suficients

Societat

  • Els Bombers de la Generalitat es manifesten a Barcelona -

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Publicat el 18 de setembre de 2026 a les 13:41

Centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest divendres a Barcelona per exigir unes condicions laborals dignes i els recursos necessaris per tenir un cos preparat davant els nous reptes en emergències. Els bombers s'han concentrat a la plaça Sant Jaume i han enfilat fins al Departament d'Interior.

Els manifestants, acompanyats de botzines i pirotècnia, reclamen una gestió adequada dels contaminants, recursos suficients i recuperar el poder adquisitiu, entre d'altres. Des de la CGT, Joan Vidal ha afirmat que volen recuperar el poder adquisitiu, però que la protesta no va només d'això sinó que volen "més formació, una estructura de suport real, gestió dels contaminants o una feminització real del cos".

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