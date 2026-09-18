Jonathan Andic va explorar una teràpia extrema que simulava empènyer un familiar per un barranc

Jonathan Andic va mostrar molt interès i fins i tot va explorar una teràpia que consistia a empènyer un familiar "a qui s'odia" per un barranc. Segons ha avançat La Vanguardia aquest divendres, l'investigat per la mort del pare i fundador de Mango, Isak Andic, va tenir coneixement d'un tractament que la seva terapeuta, Maria Julia Lüderwaldt, ideava per un altre pacient amb esquizofrènia que mostrava conductes d'odi cap a la seva mare i va creure que el podria ajudar.
Així ho va explicar al jutge Johanna, l'ajudant de Lüderwaldt que es va oferir voluntàriament com a testimoni, que va detallar que Jonathan va demanar presenciar l'exercici amb aquest altre pacient. Tanmateix, va explicar que va ser arran d'aquesta teràpia que va acompanyar la terapeuta al Camí de les Feixades de Montserrat poc abans de la mort d'Isak.
Concretament, la teràpia consistia a simular que la terapeuta era la mare del pacient. Amb la presència d'un infermer per si de cas, es col·locaria al límit del barranc i demanaria a l'home que l'empenyés. Tot plegat, per demostrar-li que, tot i l'odi, no podria ni voldria fer-li mal. "Volia demostrar la incapacitat de passar a l'acció", va explicar Johana al jutjat.
La caiguda d'Isak Andic no està relacionada amb problemes de salut
La informació arriba l'endemà que hagi transcendit que els Mossos d'Esquadra han descartat que la caiguda d'Isak Andic tres mesos abans de precipitar-se a Montserrat estigués provocada per problemes de salut, tal com argumenta la defensa de Jonathan, que va presentar el vídeo com a prova. La policia nega també que aquesta caiguda mantingui similituds amb la de Collbató.
Les noves proves s'emmarquen en l'estudi del contingut del telèfon d'Isak Andic dels 12 mesos previs a la seva mort per determinar quin era l'estat físic i de salut del fundador de Mango abans de la caiguda mortal. La defensa del principal sospitós al·lega que el seu pare tenia problemes d’artrosi i presenta com a prova una caiguda que va patir l'empresari a la Mutua Universal, però els Mossos no ho validen.
Jonathan Andic va utilitzar el telèfon durant el viatge a l'Equador
Una altra de les principals línies d'investigació dels Mossos és el viatge de Jonathan Andic a l'Equador on, segons assegura, li van robar el mòbil. Després de saber que els Mossos treballen en un informe sobre tots els moviments de l'empresari durant aquelles 48 hores a Quito, una nova informació diu que la policia ha pogut determinar que l’iPhone que portava el dia de la mort del seu pare sí que va arribar a la ciutat i que va ser utilitzat des de la capital equatoriana.