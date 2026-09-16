Els Mossos ho confirmen: Jonathan Andic va utilitzar el telèfon durant el viatge a l'Equador

Les incògnites sobre el viatge a Equador de Jonathan Andic van resolent-se a poc a poc. Després de saber que els Mossos treballen en un informe sobre tots els moviments de l'empresari durant aquelles 48 hores a Quito, una nova informació posa llum sobre el cas de la mort del fundador de Mango, Isak Andic.
Les investigacions dels Mossos han permès determinar que l’iPhone que portava Andic el dia de la mort del seu pare sí que va arribar a Quito i que va ser utilitzat des de la capital equatoriana. Les dades proporcionades per la companyia Vodafone a la investigació mostren que el telèfon va viatjar a l'Equador i es va fer servir per contactar amb un conductor local que, segons explica La Vanguardia, Andic hauria contractat per desplaçar-se per la capital.
El viatge es va produir quatre mesos després de la mort del fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de desembre a Montserrat. Les explicacions de Jonathan sobre aquest viatge no van deixar la jutgessa satisfeta -que sospitava que podria tenir relació amb el cas i podria haver servit per destruir proves- i, per això, va demanar més detalls al respecte.
De fet, Jonathan no va informar-ne inicialment, sinó que els investigadors van descobrir-ho revisant els correus electrònics de la seva secretària, i tampoc va denunciar el suposat robatori del mòbil. La defensa, a càrrec de l'advocat Cristóbal Martell, nega qualsevol destrucció de proves i ha aportat un registre que demostra que Jonathan va fer servir el mòbil durant les primeres hores a Quito, tot i que tampoc ha pogut demostrar el robatori.
La petició d'un nou mòbil i una aplicació desactivada
La investigació també demostra que el telèfon va arribar i es va fer servir a Quito perquè hi ha registres d'un missatge, enviat des de l’ordinador portàtil de Jonathan des de l’Equador a través de WhatsApp, en què contacta amb una secretària de Mango per demanar-li que li preparessin un nou mòbil que havia sol·licitat pocs dies després de la mort del seu pare, però que encara no havia anat a recollir. Un altre element que ha cridat l’atenció dels agents és el registre de l’aplicació Salut de l’iPhone, que va deixar d'emetre activitat el mateix matí del viatge, abans fins i tot que Jonathan arribés a l’aeroport. El registre no es va reprendre fins al seu retorn a Espanya.
El missatge de Jonathan a Isak Andic abans d'anar a Montserrat
D'altra banda, El Confidencial va publicar els missatges que Isak i Jonathan es van intercanviar per organitzar la ruta per Montserrat del 14 de desembre de 2024. "Bon dia, Jony, truca'm quan vulguis per sortir", escriu el fundador de Mango, Isak Andic. "Anem-hi a l'hora que vulguis, em fa molta il·lusió poder estar a soles i parlar amb tu tranquil·lament, així que l'hora és indiferent. Ja me la confirmes tu! Gràcies", respon el fill i principal sospitós de la mort de l'empresari.
Els missatges, provinents del buidatge del telèfon de Jonathan per ordre de la jutgessa de Martorell que instrueix el cas, reforcen la tesi de la defensa que Jonathan no estava preocupat per l'hora de la trobada i que no tenia cap pla orquestrat per atacar el pare. Si bé, es desconeix qui va acabar proposant els detalls finals de la trobada.