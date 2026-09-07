El missatge de Jonathan a Isak Andic abans d'anar a Montserrat: «Em fa molta il·lusió estar a soles amb tu»

"Bon dia, Jony, truca'm quan vulguis per sortir", escriu el fundador de Mango, Isak Andic. "Anem-hi a l'hora que vulguis, em fa molta il·lusió poder estar a soles i parlar amb tu tranquil·lament, així que l'hora és indiferent. Ja me la confirmes tu! Gràcies", respon el fill i principal sospitós de la mort de l'empresari, Jonathan Andic. Són els missatges que es van intercanviar per organitzar la ruta per Montserrat del 14 de desembre de 2024 en què el pare va morir després de precipitar-se per un barranc i que ha publicat El Confidencial aquest dilluns.
Els missatges, provinents del buidatge del telèfon de Jonathan per ordre de la jutgessa de Martorell que instrueix el cas, reforcen la tesi de la defensa que Jonathan no estava preocupat per l'hora de la trobada i que no tenia cap pla orquestrat per atacar el pare. Si bé, es desconeix qui va acabar proposant els detalls finals de la trobada.
En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra investiguen si la terapeuta de la família Andic, Julia Lüderwaldt, i la seva col·laboradora, Johana -se'n desconeix el cognom- van fer la mateixa ruta a Montserrat que Isak i Jonathan dues setmanes abans. La policia catalana sospita que la terapeuta va recórrer el Camí de les Feixades l'1 de desembre, 13 dies abans que els Andic.
Quin paper va tenir la terapeuta dels Andic en la mort d'Isak?
Així, una de les vies principals que centra els esforços dels agents consisteix a determinar quin paper va tenir-hi Lüderwaldt, després de l'aparició de Johana com a testimoni el juliol passat. La dona va explicar que ajudava Lüderwaldt amb els pacients de parla anglesa i que mantenien una relació de confiança més enllà de l'estrictament laboral.
Segons va dir, Lüderwaldt li va demanar que li recomanés una ruta per fer amb un pacient i, tal com mostren les converses telefòniques intervingudes per la jutgessa, li va posar com a requisit que tingués un barranc. Si bé, els entorns de les dues dones neguen que el camí que van fer sigui el que du a les coves de Salnitre. Ara, els Mossos investiguen si va ser el mateix que, set dies després, la mateixa Johana li va ensenyar a Jonathan Andic.