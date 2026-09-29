Els set operadors privats de bicicleta compartida que treballen a Barcelona han demanat a l’Ajuntament una pròrroga de dos anys de les llicències temporals que els permeten oferir el servei. Les empreses reclamen obrir una via de diàleg amb el consistori per "millorar" la regulació sense eliminar aquesta alternativa de mobilitat.\r\n\r\nEls operadors admeten que hi ha "incidències que cal corregir", però defensen que el servei ha acumulat 3,2 milions de viatges, més del 99% dels quals "sense incidències". També calculen que els desplaçaments han permès un estalvi potencial d’unes 1.100 tones de CO₂ respecte de l’ús del vehicle privat.\r\n\r\nLes set empreses proposen un model més exigent amb mesures com una geolocalització més precisa, aparcaments autoritzats i temps màxims per retirar les bicicletes. L’Ajuntament, per la seva banda, vol eliminar les llicències l’any vinent per potenciar el Bicing després del "mal ús" de les bicicletes privades.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCiutats\r\nBarcelona eliminarà 3.500 bicicletes compartides (a l’espera de les eleccions) Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n