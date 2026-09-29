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Localitzen sana la menor desapareguda diumenge a Barcelona

Societat

  • Imatge compartida pels Mossos -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 12:53

El que podia haver acabat en tragèdia s'ha quedat en un ensurt. Tal com han informat a través d'una publicació a les xarxes socials, els Mossos d'Esquadra han aconseguit localitzar sana i estalvia la menor de tretze anys que havia desaparegut diumenge a Barcelona. La policia catalana havia fet una crida a la ciutadania per ajudar a localitzar l’Elena i agraeix la col·laboració rebuda.

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