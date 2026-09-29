Localitzen sana la menor desapareguda diumenge a Barcelona

El que podia haver acabat en tragèdia s'ha quedat en un ensurt. Tal com han informat a través d'una publicació a les xarxes socials, els Mossos d'Esquadra han aconseguit localitzar sana i estalvia la menor de tretze anys que havia desaparegut diumenge a Barcelona. La policia catalana havia fet una crida a la ciutadania per ajudar a localitzar l’Elena i agraeix la col·laboració rebuda.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nEXCLUSIVA\r\n\r\nBarcelona va registrar 124 ideacions de suïcidi entre les famílies en risc de desnonament l'any passat David Cobo\r\n\r\n