El Govern manté la crida a la màxima prudència pels aiguats

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha dit que les pluges tenen incidències en diferents àmbits, sobretot a la zona del Garraf i el Barcelonès. La tempesta es preveu que es vagi movent cap al nord i nord-est, pel litoral i prelitoral. Paneque ha insistit en la prudència i ha recordat que aquests fenòmens meteorològics són “localment intensos” i “difícils de preveure”, cosa que fa difícil per als cossos d'emergència poder actuar. “Enviem un missatge de molta precaució, evitar moviments, trasllats, i tenir cultura de l'autoprotecció; demanem que la ciutadania estigui molt pendents dels missatges que s'enviïn a través dels canals oficials”, ha demanat.\r\n