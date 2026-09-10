Què va fer Jonathan Andic en el viatge de 48 hores a l'Equador?

Els Mossos d'Esquadra estan enllestint un informe detallat dels moviments de Jonathan Andic durant el viatge llampec de 48 hores a Quito (Equador) en què assegura que li van robar el telèfon mòbil, tal com ho ha avançat El País. El viatge es va produir quatre mesos després de la mort del fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de desembre a Montserrat i el fill va declarar al jutjat de Martorell que responia a qüestions empresarials que no ha concretat.
La magistrada Raquel Nieto va acceptar la petició de la fiscal Teresa Yoldi i va posar el focus en el viatge a l'Equador, amb la sospita que el viatge laboral podria tenir relació amb el cas i, concretament, que podria haver servit per destruir proves. Ara, els Mossos treballen amb dades de tota mena, des dels moviments bancaris de Jonathan aquells dos dies fins a les trucades i els allotjaments.
La qüestió és que les explicacions de Jonathan sobre el viatge no han deixat la jutgessa satisfeta i, per això, ha demanat més detalls al respecte. De fet, Jonathan no va informar-ne inicialment, sinó que els investigadors van descobrir-ho revisant els correus electrònics de la seva secretària, i tampoc va denunciar el suposat robatori. La defensa, a càrrec de l'advocat Cristóbal Martell, nega qualsevol destrucció de proves i ha aportat un registre que demostra que Jonathan va fer servir el mòbil durant les primeres hores a Quito, tot i que tampoc ha pogut demostrar el robatori.
El missatge de Jonathan a Isak Andic abans d'anar a Montserrat
D'altra banda, El Confidencial va publicar aquest dilluns els missatges que es van intercanviar pare i fill per organitzar la ruta per Montserrat. "Bon dia, Jony, truca'm quan vulguis per sortir", escriu Isak Andic. "Anem-hi a l'hora que vulguis, em fa molta il·lusió poder estar a soles i parlar amb tu tranquil·lament, així que l'hora és indiferent. Ja me la confirmes tu! Gràcies", respon el fill i principal sospitós de la mort de l'empresari.
Julia Lüderwaldt estudia accions legals
Això, mentre la polèmica terapeuta de la família Andic, Julia Lüderwaldt, ha recorregut a un despatx d'advocats penalistes de Barcelona per estudiar accions legals pel dany a la seva imatge. Tot i que no està investigada, Lüderwaldt ha aclaparat molts titulars i els Mossos sospiten que va fer la mateixa ruta a Montserrat que Isak i Jonathan dues setmanes abans de la defunció.
La irrupció del testimoni de la seva col·laboradora, Johana -se'n desconeix el cognom-, el juliol passat ha posat el focus sobre seu. Johana va explicar que ajudava Lüderwaldt amb els pacients de parla anglesa i que mantenien una relació de confiança més enllà de l'estrictament laboral.
Segons va dir, Lüderwaldt li va demanar que li recomanés una ruta per fer amb un pacient i, tal com mostren les converses telefòniques intervingudes per la jutgessa, li va posar com a requisit que tingués un barranc. Si bé, els entorns de les dues dones neguen que el camí que van fer sigui el que du a les coves de Salnitre. Ara, els Mossos investiguen si va ser el mateix que, set dies després, la mateixa Johana li va ensenyar a Jonathan Andic.