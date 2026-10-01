El pare del nadó maltractat admet que li podria haver fet mal de forma inconscient

El pare del nadó hospitalitzat el març passat a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona per possibles maltractaments greus ha assegurat aquest dijous al jutjat que ell no va ser conscient en cap moment d'haver-li fet mal al fill, i tampoc que ho fes la mare. Sí que ha admès que en algun moment, potser, i de forma inconscient, li hauria fet mal per agafar-lo massa fort o sacsejar-lo, així com també ho hauria pogut fer la seva dona. L'home ha declarat, per primer cop, més d'una hora i mitja davant del jutge de violència contra la infància, i ha respost les preguntes de totes les parts.
Segons fonts jurídiques, l'home, que està empresonat des del març, ha assegurat que s'estimava el nen i que mai li va voler fer mal ni el va agredir sexualment, com apunta la Fiscalia. També ha exculpat a la mare del nadó, sobre qui ha dit que no tenien cap crisi de parella prèvia als fets. Només ha admès que algunes de les lesions les podrien haver provocat els dos progenitors, de forma involuntària i per pròpia negligència, tot i que s'ha autoapuntat més a ell mateix que a la dona.
De fet, ha explicat que sovint li preguntava a la mare si ell cuidava bé el nadó, de qui es feia càrrec sobretot als matins i migdies, mentre la mare descansava i es recuperava de les complicacions postpart. Sobre la seva pròpia conducta ha dit que una vegada sí que va sacsejar una mica el nadó, tot i que de forma lleu. Aquest sacseig li podria haver provocat hematomes al cervell. També ha dit que potser algun cop el va abraçar massa fort, cosa que podria explicar lesions a les cames i les costelles.
La fractura del fèmur que va activar el protocol antimaltractaments
Un altre episodi que ha explicat ha estat sobre la factura del fèmur. Ha explicat que una nit la mare va deixar el nen al bressol. Al cap de dos minuts el nadó va començar a plorar. Van suposar que tenia gana, i mentre la mare li feia un biberó a la cuina ell se'l va endur al menjador i el va embolicar amb una manta. Va veure com se li despenjava una cama. La mare es va atabalar i posar nerviosa i van anar a l'hospital de Sant Pau per segon cop. Aquell dia es va activar el protocol antimaltractaments.
Preguntat sobre les greus lesions anals, ha dit que sempre van suposar que eren fissures anals provocades per la femta, i que així ho explicaven sempre als metges que van visitar al CAP Roger de Flor i als hospitals del Mar, Sant Pau i Sant Joan de Déu. Ha negat que ni ell ni la mare agredissin sexualment l'infant i tampoc que li introduïssin un termòmetre o qualsevol altre objecte a l'anus. Sobre l'hematoma escrotal, l'ha atribuït directament a la bossa d'orina que li van enganxar per fer-li una anàlisi, extrem que ha estat descartat per tots els metges que han declarat a la causa.
Abans del pare ha declarat un metge de l'hospital Sant Joan de Déu on el nen va ser visitat. Ha dit que no recordava especialment la visita perquè no li va cridar especialment l'atenció. També han declarat una cosina i un cunyat de la dona, tots dos metges, que han explicat que la mare els enviava sovint fotos de les lesions del nen, sobretot anals, i els preguntava dubtes sobre l'estat de salut del nadó.
El pare era "brusc" amb el nadó
El cas es remunta al 16 de març, quan el nadó va ingressar en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron. Quatre dies més tard, després de declarar davant del jutge, el pare va entrar a la presó preventiva, on continua des d'aleshores. La mare de la criatura també va ser empresonada inicialment, però va quedar en llibertat a principis de maig.
Durant el procés judicial els pares i el germà de l'acusat van reconèixer davant del jutjat que l'home tenia "poca traça" amb els infants i que podia ser "brusc" de "manera inconscient". També van explicar que ell mateix els havia admès que havia sacsejat el nadó, que l'havia "manipulat amb excessiva força" i que, en alguna ocasió, l'havia "embolcallat molt fort amb una manta per intentar calmar-lo". Tot i això, la família paterna va defensar que "no el consideren capaç de fer mal deliberadament al seu fill" i va assegurar que mai van detectar indicis d'una conducta violenta cap al menor.