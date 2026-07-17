La pediatra del CAP que va atendre el nadó maltractat no va detectar lesions anals tres dies abans de l'ingrés

La pediatra del CAP Roger de Flor de Barcelona que va atendre el nadó maltractat presumptament pels pares no li va detectar lesions anals, la qual cosa fa pensar que va patir els abusos entre els tres dies posteriors, els previs a l'ingrés definitiu a l'hospital de la Vall d'Hebron. És la conclusió que es desprèn de les declaracions judicials de la metgessa i la infermera que van tractar l'infant, tal com ha avançat El Periódico aquest dijous.
El petit va arribar a l’hospital derivat de Sant Pau, però prèviament havia passat per altres centres. Abans d’ingressar a Vall d’Hebron per greus lesions i suposades agressions sexuals, el nadó havia estat visitat Sant Joan de Déu, a banda del CAP Roger de Flor. La Vall d'Hebron, però, té la Unitat d'Atenció a les Violències vers la Infància i l'Adolescència (Equip EMMA), el dispositiu referent en aquest àmbit a la ciutat de Barcelona.
Els seus metges asseguren que les lesions que tenia a l'anus van ser produïdes per la introducció d'un membre corporal o algun objecte, i no accidentalment. A més, diuen que el nen tenia les lesions a l'anus més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que fa molts anys que es dediquen a visitar nadons maltractats i lesionats al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria, segons fonts jurídiques.
El pare, acusat d'un delicte d’homicidi en grau de temptativa
Després que el jutge de la secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència de Barcelona acordés mantenir a la presó provisional, comunicada i sense fiança el pare investigat pel presumpte maltractament del fill; ara, la Fiscalia sosté que les ferides que presentava el nadó eren tan greus que haurien pogut causar-li la mort i, per tant, els fets podrien encaixar en un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Al seu torn, la mare està en llibertat provisional.
Mentrestant, el pare va admetre a la seva família que havia sacsejat el nen, que l'havia tractat de forma "brusca", que potser l'havia estirat fort de les cames i que l'havia enrotllat amb molta força amb una manta per calmar-lo.
Tant els pares de l'home com el seu germà, amb qui l'uneix un fort vincle, han explicat que l'investigat està fort i és inconscientment brusc, i també ho era amb el nen. Han relatat que és maniàtic i té algunes obsessions, però en cap cas consideren que tingui pulsions pedòfiles, i han assegurat, al contrari del que han dit altres testimonis, que estava il·lusionat amb la criatura. Sí que han reconegut que és fred, no gestiona bé l'estrès, que es pot bloquejar, però en cap cas reaccionar de forma violenta. Han relatat que l'home no tenia gaire traça amb els nens en general, que es bloquejava i no els volia agafar.
Per la seva banda, els pares de la dona han relatat que durant les primeres sis setmanes de vida de l'infant, no el van veure gaire, perquè els pares deien que volien estar "tranquils" a causa dels plors continuats del nen. En l'última setmana abans d'ingressar-lo a Vall d'Hebron, ja no el van veure més. Així que l'últim familiar que va veure el nen abans de ser ingressat probablement va ser l'àvia paterna cinc dies abans.