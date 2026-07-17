L'impacte amb un ocell podria ser la causa de l'accident d'helicòpter a Nova York on va morir una família catalana

L'accident d'helicòpter del 10 d'abril del 2025 a Nova York en què va morir una família catalana podria haver estat provocat per l'impacte d'un ocell. Concretament, d'una oca o un gavinot. Així ho indica la investigació de l'entitat nord-americana Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB per les sigles en anglès), que ha trobat impactes compatibles amb aquestes dues espècies.
Si bé, l'informe publicat aquest dijous no presenta conclusions i també ha detectat restes biològiques de sis espècies d'au més. La qüestió és que els investigadors apunten que són l'oca i el gavinot les que tenen més probabilitats de provocar un sinistre d'aquest tipus.
Així, tot i que la investigació no ofereix conclusions sobre la causa del sinistre, apunta que el pes de les aus és "directament proporcional" al dany que causa l'impacte d'un d'aquests exemplars en un aparell volador. En aquest sentit, subratllen que el pes mitjà d'una oca canadenca és de 3,5 quilograms.
Què diu l'informe sobre l'accident a Nova York?
L'informe indica que s'han recollit restes d'exemplars mascle i femella d'oca de collar a les ales del rotor, a l'estabilitzador horitzontal esquerre i al finlet esquerre, una petita aleta aerodinàmica. També s'han trobat mostres d'oca canadenca i de gavinot atlàntic, totes d'exemplars femella. Les d'oca canadenca s'han trobat a l'estabilitzador horitzontal dret i les de gavinot atlàntic, a l'esquerre.
L'accident va comportar la mort de sis persones després que l'helicòpter caigués al riu Hudson de Nova York, una família de cinc membres amb tres nens procedent de Barcelona i el pilot de la nau. Les víctimes catalanes són Agustín Escobar, un alt executiu de Siemens nascut a Puertollano (Ciudad Real), la dona, Mercè Camprubí, i els fills d'onze, cinc i quatre anys.