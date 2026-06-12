El pare del nadó maltractat va admetre a la família haver-lo tractat de forma «brusca»

El pare del nadó maltractat que va haver de ser ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Vall d'Hebron va admetre a la seva família que havia sacsejat el nen, que l'havia tractat de forma "brusca", que potser l'havia estirat fort de les cames i que l'havia enrotllat amb molta força amb una manta per calmar-lo. La família paterna ho ha admès aquest divendres davant els jutjats que l'home era "brusc" i poc hàbil amb el fill, però han volgut defensar-lo i han assegurat que no el veuen capaç de fer-li mal voluntàriament i tampoc van tenir cap indici que ho fes, segons fonts jurídiques.
Tant els pares de l'home com el seu germà, amb qui l'uneix un fort vincle, han explicat que l'investigat està fort i és inconscientment brusc, i també ho era amb el nen. Han relatat que és maniàtic i té algunes obsessions, però en cap cas consideren que tingui pulsions pedòfiles, i han assegurat, al contrari del que han dit altres testimonis, que estava il·lusionat amb la criatura. Sí que han reconegut que és fred, no gestiona bé l'estrès, que es pot bloquejar, però en cap cas reaccionar de forma violenta. Han relatat que l'home no tenia gaire traça amb els nens en general, que es bloquejava i no els volia agafar.
Per la seva banda, els pares de la dona han relatat que durant les primeres sis setmanes de vida de l'infant, no el van veure gaire, perquè els pares deien que volien estar "tranquils" a causa dels plors continuats del nen. En l'última setmana abans d'ingressar-lo a Vall d'Hebron, ja no el van veure més. Així que l'últim familiar que va veure el nen abans de ser ingressat probablement va ser l'àvia paterna cinc dies abans.
La declaració dels avis
Els avis materns, la tieta materna i un cosí de la mare del nadó, tots dos metges del Vall d'Hebron, han explicat que la dona era molt curosa i es mostrava preocupada per la salut del seu fill. Havia tingut una mala experiència en el part per cesària i, en ser infermera del mateix hospital, volia privacitat. Per això, va decidir anar a diversos centres sanitaris abans que a Vall d'Hebron perquè trobessin una solució als plors continuats del nadó. De fet, la germana i el cosí també treballen al Vall d'Hebron i han assegurat que no porten els seus fills allà per a les visites mèdiques.
Igualment, han dit que la dona els enviava fotos de les deposicions del nen i, fins i tot, d'un morat que tenia a la galta per preguntar què podia ser. En un missatge de veu, va fer escoltar al seu cosí i a la dona d'aquest, metgessa de família, com respirava el seu fill, perquè li semblava que tenia algun problema respiratori. El cosí ha relatat que tenia contacte quasi diari amb la mare. Per això, el magistrat ha demanat una còpia dels missatges dels mòbils de la mare i la germana de la investigada. La dona també enviava fotos del nen als seus sogres i a la seva cunyada, amb qui tenia molta relació.