Salut obre un expedient a la Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat

El Departament de Salut ha obert un expedient informatiu a l’Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat i investiga si hi va haver discriminació positiva a la mare pel fet de ser infermera al mateix centre, tal com ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar l’ACN. L'hospital ja ha anunciat que presentarà al·legacions i defensa que va activar el protocol.
L'informe preveu una multa inicial de 6.000 euros, la mateixa que per als centres per on va passar el nadó i no van activar el protocol. Es tracta dels hospitals Sant Pau i Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor.
Segons el mitjà esmentat, el motiu de l’expedient a la Vall d’Hebron és que no va activar el protocol fins al 18 de març, tot i que l'infant havia ingressat dos dies abans. El petit va arribar a l’hospital derivat de Sant Pau, però prèviament havia passat per altres centres.
Els metges no havien vist mai lesions tan greus
Els metges de Vall d'Hebron que van atendre el nadó van assegurar dijous al jutjat que investiga els pares que les lesions que tenia a l'anus van ser produïdes per la introducció d'un membre corporal o algun objecte i van descartar la possibilitat d'un accident. A més, han dit que el nen tenia les lesions a l'anus més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que fa molts anys que es dediquen a visitar nadons maltractats i lesionats al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria, segons fonts jurídiques.
Una pediatra de guàrdia, la coordinadora de la unitat de maltractaments i un cirurgià abdominal van ratificar que les lesions que tenia el nen al cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de manera violenta, tot i que no van poder determinar-ne la causa exacta. Dimecres van declarar, també com a testimonis, companyes de feina de la mare, infermeres de la Vall d'Hebron, que van dir que la dona els havia dit per WhatsApp que s'havia plantejat "fer fora de casa" el marit per la manera com tractava el fill.
Què passarà a partir d'ara?
Aquest divendres, està prevista la declaració de familiars dels dos investigats. La setmana que ve, la defensa del pare demanarà que el deixin en llibertat, ja que ja haurà passat el risc de possible influència sobre els testimonis principals, principal motiu per mantenir-lo a presó per part de l'Audiència de Barcelona. A més, les dues defenses demanaran que els dos investigats tornin a declarar per ampliar la seva declaració inicial.
Al seu torn, el jutjat està pendent de rebre el bolcat dels telèfons mòbils dels investigats, per veure més missatges, i també d'una prova per comprovar si hi havia restes biològiques humanes a l'anus del nadó. D'aquí a pocs dies està previst que els dos investigats siguin entrevistats per pèrits psiquiàtrics.