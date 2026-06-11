Testimonis del cas del nadó maltractat asseguren que el pare era «brusc» amb el nen

El pare del nadó maltractat era "una mica brusc amb el nen", segons han explicat els testimonis al jutge que investiga el cas. Aquest dimecres, l'instructor de Violència sobre la Infància i l'Adolescència de Barcelona ha escoltat les declaracions d'un treballador social de l'Hospital Vall d'Hebron, on el menor va estar ingressat durant gairebé un mes, a més de dues veïnes de la parella i dues amigues de la mare.
En la línia de les declaracions del treballador del centre hospitalari, les amigues de la mare afegeixen que el pare "no era gaire hàbil en el tracte amb el petit", si bé han admès que no tenien coneixement dels maltractaments. Alhora, les dues amigues i companyes de feina de la dona han explicat que la mare es va plantejar fer fora de casa el seu home per aquesta manca de cura.
Concretament, les amigues han assenyalat que la mare va fer aquest comentari a través d'un missatge de WhatsApp uns dies abans que el nadó ingressés a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron. Tot i això, es desconeix què va passar exactament aquell dia i, de fet, la mare i el pare de l'infant van continuar convivint.
Per la seva banda, el treballador social també ha corroborat que la pare era "brusc" amb l'infant. El testimoni també ha explicat que, quan va explicar als pares que s'activaria el protocol per presumpte maltractament davant les lesions que presentava el nen, ell va reaccionar de manera més freda, mentre que ella es va mostrar "més afectada".
Finalment, una veïna que no era íntima amb la parella però que hi parlava sovint també va afegir que la mare, en una conversa informal al replà, li va dir que l'home "no s'adona de les manasses que té".
El passat 7 de maig, l'Audiència Provincial de Barcelona va deixar en llibertat la mare, amb la prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres del nadó. Pel que fa al pare, continua en presó provisional, comunicada i sense fiança.