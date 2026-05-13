Sant Pau defensa que va actuar «seguint el protocol» en el cas del nadó maltractat

El director de l'Hospital de Sant Pau, Adrià Comella, ha defensat que el centre va actuar "amb criteri clínic i seguint els protocols", en el cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Ho ha dit en una entrevista a Betevé, després que el Departament de Salut hagi indicat que està valorant les sancions i mesures correctores que aplicarà a alguns dels centres sanitaris que van tractar el nadó abans que el cas acabés derivant-se a la Vall d'Hebron, que és l'hospital de referència en maltractaments infantils.
Comella ha afirmat que l’hospital de Sant Pau té “la seguretat que en el moment en què es va atendre el nadó, no presentava prou clínica per activar els protocols”, i que quan es va identificar, en una segona visita, “automàticament es van activar i es va derivar a la Vall Hebron”, que és l’hospital que va acabar posant en marxa el protocol contra maltractaments infantils en detectar greus lesions i suposades agressions sexuals en el petit.
“Estem convençuts que els nostres professionals van actuar amb criteri clínic seguint els protocols”, ha apuntat el director del centre que ha confiat que el procés “acabi sense cap mena de sanció”. Tot i insistit que Sant Pau va fer bé les coses, ha explicat que han analitzat les proves i han parlat amb els altres centres implicats perquè “quan passen coses d'aquesta naturalesa, és bo revisar, reflexionar i prendre consciència”.
En aquest sentit, ha recordat que els protocols no s'activen fins que hi ha senyals molt clars d'agressió i ha admès "malauradament, és molt probable que hi pugui haver altres maltractaments que no s'estiguin identificant, perquè les coses no són blanques o negres en aquestes situacions". Davant del dubte, ha dit, "cal tenir precaució i activar els protocols".
Finalment, ha assenyalat que compren que el Departament de Salut vetlli perquè les coses es facin correctament i ha reiterat la voluntat de l’hospital de col·laborar i posar-se a disposició de la conselleria.