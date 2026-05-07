L’Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó maltractat

L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó que va maltractar juntament amb el pare de la criatura. Aquest dimarts, la Fiscalia va tornar a demanar presó per a tots dos, però ara el tribunal ha decidit alliberar la dona amb mesures cautelars i mantenir en presó preventiva només l'home. Tots dos van ser detinguts i empresonats a final de març després que la família acudís en diverses ocasions a diferents centres sanitaris amb lesions greus i continuades i, fins i tot, agressió sexual per penetració anal.
Concretament, el bebè va ingressar el 16 de març a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb lesions greus i suposades agressions sexuals, que van fer activar el protocol policial contra maltractaments infantils. El 23 de març, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acusar l'home, de 42 anys, i la dona, de 43, de presumptes delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual al seu fill de poc més d'un mes de vida.
Ara, l'Audiència de Barcelona ha decidit deixar en llibertat la mare, però amb mesures cautelars que li impedeixen apropar-se a menys de 500 metres del fill així com comunicar-s'hi. També té prohibit sortir del territori. La decisió del tribunal arriba després de la vista celebrada aquest dimarts, quan la Fiscalia va demanar que tots dos continuessin en presó provisional en veure "indicis inequívocs".
Per la seva banda, el Departament de Salut va iniciar una investigació per analitzar tota la informació disponible del nadó, des del seu naixement fins a les visites a diferents centres assistencials de Barcelona. Segons va concretar El Periódico, aquestes van ser al CAP del domicili familiar, a l'Hospital del Mar, a l'Hospital Sant Joan de Déu i a l'Hospital Sant Pau en dues ocasions.