Una testimoni va advertir que el pare del nadó maltractat era violent amb el fill

Continua oberta la investigació per esbrinar les causes de les greus lesions del nadó de sis setmanes que va ingressar el 16 de març a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i que hauria sigut maltractat i agredit sexualment pels seus pares. Segons ha avançat El Periódico, a les diligències consta que una testimoni ja va alertar que el pare era agressiu amb el fill després de presenciar una situació en un centre d’atenció primària (CAP). Davant dels fets, la dona va informar una infermera, que ho va traslladar a un pediatre, però es desconeix si es va acabar activant algun tipus d'alerta.
Concretament, va ser al centre de salut de Roger de Flor on la dona va veure com el pare donava el biberó al nen de manera agressiva. Després, l'home també hauria tapat la boca del fill quan aquest plorava. En presenciar aquesta situació, la testimoni va dir al pare: "No per tapar la boca del nadó –s’hi va encarar– plorarà menys".
Després de visitar quatre centres hospitalaris diferents, va ser finalment a l'Hospital de Sant Pau on es va decidir activar el protocol de maltractament infantil. Finalment, es va derivar el nadó al Vall d'Hebron, on va ser ingressat. Aquest dimarts, el nadó va poder sortir de l'UCI sense noves lesions i amb evolució favorable, segons han apuntat fonts properes a El Periódico.
Mentrestant, els pares continuen a la presó acusats de maltractament continuat, lesions molt greus i agressió sexual. La defensa de l'home de 42 anys i la dona de 43 ha sol·licitat que es facin proves genètiques per intentar demostrar que les lesions que presentava el nadó podrien ser per alguna patologia congènita. Tot i això, cal apuntar que des que el nen es troba al centre hospitalari les ferides han remès.
D'altra banda, el jutge ha demanat declaracions de persones properes a la parella i ha requerit informes mèdics complets dels progenitors. També s'interrogaran els sanitaris que van atendre el nen. De moment, els Mossos d'Esquadra ja han pres declaració a alguns veïns i familiars. De fet, dos dels interrogats asseguren que el pare és un home "molt bèstia" i "meticulós".
Per la seva banda, el Departament de Salut ha iniciat una investigació per analitzar la informació, des del seu naixement, de les visites a diferents centres assistencials de la ciutat de Barcelona. Els motius de les visites del menor van ser diversos i de diferent consideració.