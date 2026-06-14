Detingut un lladre que robava cadenes d'or a dones d'edat avançada mentre circulava en patinet elèctric

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada. El pispa, un jove de 22 anys, cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
El modus operandi del lladre consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l’esquena i li feia una forta estrebada per arrencar-li la cadena que portava al coll. A conseqüència d'aquestes accions, tres de les víctimes van patir lesions lleus. Els investigadors van constatar que l'autor escollia principalment dones d'edat avançada, algunes amb limitacions físiques.
Durant els nou dies transcorreguts entre la seva identificació i la detenció, els investigadors van recopilar prou indicis per atribuir-li els quatre robatoris amb violència, dos dels quals consumats i dos en grau de temptativa, així com tres delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrebades.
L'arrestat era considerat un delinqüent actiu amb risc de persistència (DARP) i objectiu prioritari per la seva elevada activitat delictiva. Després de la seva detenció, els investigadors han constatat una disminució significativa dels robatoris violents amb aquest mateix modus operandi al barri de Santa Eulàlia.
El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de l’Hospitalet de Llobregat.