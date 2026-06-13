Tretze detinguts i quinze denunciats en una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc

Més d'un centenar de mossos d'esquadra, una quarantena de guàrdies urbans i una desena de policies nacionals van participar ahir divendres en un dispositiu de control a diferents punts de Barcelona on recentment hi ha hagut incidents amb armes de foc. Aquesta macrobatuda policial contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts -amb 93 antecedents-, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
En concret, l'operatiu es va dur a terme entre les dues de la tarda i les deu de la nit, amb l'objectiu de "saturar" punts estratègics de la ciutat on s'han produït successos amb armes de foc per "augmentar la visibilitat de la policia i incrementar la percepció de seguretat". El focus de l'actuació s'ha situat Sants-Zona Franca -on en l'últim mes hi ha hagut dues morts- i als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. L'acció també s'ha traslladat a altres zones de la ciutat, com ara el carrer Balmes, on dimecres va morir un home d'un tret al cap en plena visita del Papa.
Entre les persones detingudes, n'hi ha cinc arrestats per llei d'estrangeria, tres per furt, dos per furt i estafa, dos per ordre de detenció pendent i un per robatori a l'interior de vehicle. Paral·lelament, s'han identificat 254 persones amb 732 antecedents, s'han decomissat tres patinets elèctrics i s'ha realitzat una entrada administrativa a un "establiment d'interès". Pel que fa a les 15 denúncies administratives, vuit han estat per possessió de substàncies estupefaents, cinc per armes blanques, una per manca de respecte als agents de l'autoritat i una per negativa a identificar-se.
"Més policia"
Segons sembla, el motiu de fons de l'augment d'incidents amb presència d'armes de foc és el narcotràfic. El darrers dels episodis, al carrer Balmes, va provocar reaccions per part de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, qui va demanar "més policia al carrer" i va reclamar "endurir les penes" pel que fa a la tinença d'armes i el comerç de drogues.
Per la seva banda, Jordi Martí, cap de files de Junts a l'Ajuntament, va denunciar l'existència d'un "clima insostenible de pistolerisme" a la ciutat i va apostar per "desarticular les bandes criminals i acabar amb els nivells de criminalitat". La líder d'Esquerra Republicana al consistori, Elisenda Alamany, va instar el Govern a posar la policia “darrere dels delinqüents”.