Ampli dispositiu de control a punts de Barcelona on hi ha hagut incidents amb armes de foc

Un centenar de mossos d'esquadra, una quarantena de guàrdies urbans i una desena de policies nacionals han participat aquest divendres en un dispositiu de control a diferents punts de Barcelona on recentment hi ha hagut incidents amb armes de foc, segons ha avançat El Periódico i han confirmat els Mossos d'Esquadra. Des del cos policial català s'indica que arran d'aquests fets, "s'escau fer una acció contundent pel que fa a saturació d'espais i visibilitat, augmentant la percepció de seguretat ciutadana".
El dispositiu, que s'ha fet de dues del migdia a deu de la nit, ha parat atenció "especial" a Sants - Zona Franca, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com la de Balmes cap a la part alta de la ciutat. En aquest últim carrer, aquesta setmana es va produir un tiroteig mortal.
Els Mossos expliquen que "malgrat el descens delinqüencial", s'ha decidit actuar "quirúrgicament" en determinats punts on s'ha detectat un increment d'incidents amb arma de foc i altres tipus "que generen molta inseguretat entre els habitants de les zones".
L'objectiu del dispositiu ha estat "saturar" punts estratègics on hi ha hagut aquests incidents i s'han fet accions a llocs concrets de reunió o concentració de "persones d'interès", així com controls en mitjans de transport i en la via pública.