La nova piscina de la Sagrera obre aquest cap de setmana després de mesos de retard

La nova zona de piscines descobertes del CEM La Sagrera obre finalment al públic aquest dissabte 15 d’agost, després de mesos de retard. L’equipament, situat al carrer de Bonaventura Gispert, 37-47, al districte de Sant Andreu, havia d’haver acabat les obres el març del 2025, però les piscines han estat tancades fins ara per problemes en l’adjudicació de la gestió.
El nou espai disposa d’una piscina principal descoberta de 25 per 16,5 metres i una altra de complementària de 16,5 per 6 metres. Durant aquest primer cap de setmana obriran les portes de 10.00 hores a 15.00 hores, amb els vestidors disponibles fins a les 15.30 hores. A partir de dilluns 17 d’agost, l’horari s’ampliarà i les piscines obriran cada dia de 10.00 a 20.00 hores, mentre que els vestidors tancaran a les 20.30 hores.
Un equipament de 14 milions d’euros
El CEM La Sagrera ha suposat una inversió d’uns 14 milions d’euros i, més enllà de les piscines, incorpora un solàrium de més de 1.000 metres quadrats, dues pistes de pàdel, tres sales d’activitats dirigides, una sala de musculació, una sala de ciclisme indoor i diversos espais socials. La inauguració oficial de tot el complex està prevista per al setembre, quan entraran en funcionament la resta dels espais esportius i de serveis. En una segona fase, el projecte preveu instal·lar una coberta retràctil que permetrà climatitzar les dues piscines i ampliar-ne l’ús durant tot l’any.
L’edifici també incorpora diverses mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat, com sistemes d’aprofitament de la calor residual, plaques fotovoltaiques integrades, recuperació energètica mitjançant aerotèrmia i mesures d’autosuficiència hídrica. A més, disposa de vegetació integrada a les façanes i una zona enjardinada de gairebé 500 metres quadrats amb espècies autòctones.
Una gestió conjunta amb el CEM Sant Andreu
A més, al carrer de Santa Coloma s'ubica un altre equipament que disposa d’una piscina coberta de 25 per 17,5 metres, una piscina infantil, vestidors i espais per a activitats dirigides. Els dos complexos passaran a tenir una gestió integrada sota la denominació CEM Sant Andreu-La Sagrera, després que l’empresa madrilenya Àgora Meeting Sport Place hagi assumit la gestió dels equipaments.