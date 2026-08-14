Un atropellament mortal interromp el servei de Rodalies entre Sant Andreu i Granollers

Els gestors de Rodalies han informat que la circulació de trens ha quedat interrompuda entre Sant Andreu i Granollers Centre a causa d'un atropellament mortal. La situació afecta les línies R11 i R2 Nord, i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Ara bé, a hores d'ara ja no circulen trens entre les dues estacions\r\n\r\nS'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte afectat per l'atropellament mortal, tal com informen des de l'operadora ferroviària en una publicació a les xarxes socials. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nDADES\r\n\r\nPer què Rodalies va fer curt per l'eclipsi? No hi va haver reforç real cap al sud Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n