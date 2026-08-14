Què no et pots perdre de les Festes de Gràcia 2026: carrers guarnits, concerts i tota la programació

Com cada any a meitats d'agost, el barri de Gràcia decora els seus carrers per donar la benvolguda a la Festa Major. Del 15 al 21 d’agost, la Vila de Gràcia, que manté el seu caràcter veïnal i participatiu durant la festivitat, tornarà a omplir-se amb activitats i concerts gratuïts a les places i es podran visitar els 23 carrers que competeixen pel primer lloc a l'històric concurs de carrers guarnits. Aquest any, a més, hi ha algunes novetats que permeten viure les festes a un públic més ampli, per exemple, un espai dedicat als infants i joves a la plaça de Joanic.
Programa de les festes de Gràcia 2026
Més de 900 activitats gratuïtes protagonitzen les festes de la Vila de Gràcia d'aquest any. Aquí pots consultar algunes de les més destacades i que no et pots perdre:
- Pregó de la Festa Major de Gràcia: el 14 d'agost, a les 19 hores, a la plaça de la Vila de Gràcia s'inauguren les festes de la mà del periodista i historiador Vicenç Sanclemente, que serà l'encarregat de fer el pregó aquest any des del balcó central de l’edifici del districte de Gràcia.
- Cercavila de cultura popular: el 15 d'agost, a les 18.30 hores, des de la cruïlla de Gran de Gràcia amb Àgata fins a la plaça de la Vila.
- Cercavila de Sant Roc: 16 d'agost, a les 10.30 hores, des de la plaça de la Vila fins a Llibertat.
- Diada Castellera de Festa Major: 16 d'agost, a les 12 hores a la plaça de la Vila.
- Convidada dels Gegants de Gràcia: 16 d'agost, a les 17 hores a la plaça de la Vila.
- Nit tranquil·la: des del 2024 es celebra una nit sense concerts i en què es fan activitats de baixa intensitat sonora per reduir les molèsties. Enguany, se celebra el 17 d'agost i comença a les 20 hores amb els Castellers de la Vila de Gràcia.
- Espai familiar a la Plaça d’en Joanic: una de les novetats d'enguany és aquest espai per a nens de 0 a 14 anys en què es faran diverses activitats dirigides al públic familiar com, per exemple, la 70a edició de l’Aplec de la Sardana de Gràcia, que se celebrarà el diumenge 17 d'agost a partir de les 18 hores.
- Lliurament de premis del concurs de carrers guarnits: 19 d'agost, a les 18 hores, a la plaça de la Vila.
- Gimcana de la Festa Major: 21 d'agost.
- Correfoc: 21 d'agost, a les 21.30 hores, a la plaça de la Vila.
Consulta el programa complet aquí.
Concerts de festa major
Les Festes de Gràcia 2026 oferiran una àmplia programació musical repartida per diversos espais de la Vila:
- Plaça del Sol: el 15 d’agost actuen a partir de les 22 hores La Cosina i Germà Negre 23.30 hores. I el 18 d'agost actuen a les 11 hores Ebri Knight i a partir de les 22 hores els grups Derrumband i Soumeya.
- Plaça de les Dones del 36: el 18 d'agost a les 22.30 hores se celebra la nit de rumba catalana amb Els Tets.
- Plaça de la Vila de Gràcia: el 16 d'agost, la plaça acull el concert de Fades a les 23:30 hores. I el 19 d'agost serà Sexenni.
- Plaça Rovira i Trias: el 21 d'agost a partir de les 23 hores s'hi celebra l'Error! Fest, un altre festival gratuït d'un dia.
- Jardins de la Sedeta: els dies 15 i 16 d’agost a partir de les 20 hores se celebra el Festigàbal, un festival gratuït de música indie.
Llistat dels carrers guarnits del 2026
Com cada anys, els veïns i les veïnes dels carrers de Gràcia preparen els carrers pel concurs que tindrà lloc el 19 d'agost, a les 18 hores, a la plaça de la Vila. Hi participen 23 carrers, cinc dels quals han triar, per primera vegada en deu anys, la mateixa temàtica. Aquí pots consultar les temàtiques de tots els carrers guarnits del 2026:
- Carrer de Berga: "Anem a ca la iaia", una proposta que viatja a la infància.
- Carrer de Ciudad Real: "Ens queda la paraula", un tribut als poetes i poetesses represaliats durant la Guerra Civil i el franquisme.
- Carrer de Joan Blanques de Baix: "Brigada Joan Blanques", un homenatge a la tasca dels bombers.
- Carrer de Joan Blanques de Baix de Tot: "Un mar de meduses", una proposta que se centra en els ecosistemes marins.
- Carrer de la Perla: "La Perla Negra", inspirat en la pel·lícula de Pirates del Carib.
- Carrer de Lluís Vives: "La calçotada".
- Carrer de Mozart: "L’hivernacle encantat", una gran sala de ball que recrea l’antic umbracle de la Ciutadella.
- Carrer del Perill: "Perill en flor", un reconeixement a les floristes de la Rambla.
- Plaça del Poble Gitano: "Aniversari", una celebració dels deu anys de l’associació gitana Romanipe’s.
- Plaça de la Vila: "Un guarnit de merda", una proposta que juga amb l’humor escatològic present en la cultura catalana.
- Plaça del Nord: "El jardí improbable", un espai fantàstic amb plantes i flors inventades.
- Plaça de Rovira i Trias: "Batiscaforoviruskas", un muntatge que commemora els 20 anys de guarniments a la plaça i les dues dècades de la publicació de Batiscafo Katiuscas, d’Antònia Font.
- Placeta de Sant Miquel i rodalies: "L’abecedari de la Festa", un recorregut dedicat al món de la literatura.
- Carrer de la Providència: "Floridència", una recreació d’un gran hivernacle inspirat en el parc de la Ciutadella.
- Carrer de Puigmartí: "Viet Fest", un viatge per diferents tradicions festives del Vietnam.
- Carrer de Sant Pere Màrtir (comissió de carrer de Jesús): "Pot baixar Jesús a jugar?", una reivindicació del joc infantil lliure de rols i estereotips de gènere.
- Travessia de Sant Antoni: "Can Travessia", una recreació d’una masia catalana tradicional abandonada.
- Carrer de Verdi: "Metamorfosi", representa la transformació d’un cuc en papallona enmig d’un jardí ple de flors.
Cinc carrers amb una mateixa temàtica
Aquest any, i per primera vegada en una dècada, cinc carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa inspirada en la saga de pel·lícules d'El Senyor dels Anells. Els cinc carrers són:
- Carrer de Fraternitat de Baix: "El bosc de Fratergon".
- Carrer de Fraternitat de Dalt: "La comarca de Dalt – La fraternitat dels anells".
- Carrer de la Llibertat: "Argonath, Aranyerra i Mòrdor".
- Carrer del Progrés: "Progrés dels Anells: el retorn del veïnat".
- Carrer de Tordera: "Tordelfs-Rivendel".