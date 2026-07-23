Cinc carrers compartiran temàtica per primer cop en deu anys a les Festes de Gràcia

La Festa Major de Gràcia oferirà més de 900 activitats gratuïtes durant els set dies de celebració i cinc carrers compartiran temàtica per primer cop en deu anys. En una roda de premsa celebrada a Can Musons, la presidenta de la Fundació de les Festes de Gràcia, Lina López, ha presentat tot el seguit de novetats que tindran les festes d'enguany. Algunes seran més logístiques i d’altres més informatives, però el guarnit continua sent el protagonista de la festa: hi haurà 23 espais decorats per les comissions de festes de veïnes i veïns. La informació de la temàtica, però, no es donarà a conèixer fins al 25 de juliol.
Per primer cop, cinc carrers s’han posat d’acord per fer un guarnit unitari amb la mateixa temàtica; cada grup s’encarregarà d’un passatge diferent amb estils i formes pròpies. Aquest fet ha estat especialment destacat per López, qui ha valorat la “germanor entre les comissions” en una època de “temps d’individualitat”. D’altra banda, la plaça Joanic es convertirà aquest 2026 en un espai destinat perquè les famílies puguin gaudir de programació infantil i juvenil (entre 0 i 14 anys). Aquí serà on es realitzarà el cinema a la fresca i el punt de trobada pels sopar familiars i de carmanyoles.
Una altra de les novetats més rellevants és que el carrer de Jesús no es guarnirà. La mateixa comissió que es dedicava fins ara a omplir aquesta via passa ara a decorar el carrer de Sant Pere Màrtir per raons de seguretat. Tant el districte de Gràcia com la Guàrdia Urbana han estudiat i aprovat la proposta.
La programació de les festes és inclusiva i compta amb una dotació pressupostària especial per a tots els carrers que apostin per iniciatives que donin suport al feminisme, la perspectiva de gènere, el col·lectiu LGTBIQ+, l'antiracisme o l'ecologia. A més, la campanya solidària d’enguany recollirà fons per l’Associació Catalana Síndrome X Fràgil, una entitat gracienca que vetlla per millorar aquesta síndrome que representa la principal causa de diversitat funcional intel·lectual hereditària. A part, els carrers de Providència i de Tordera rebran una placa com a reconeixement als més de 100 anys de trajectòria festiva.
Festa segura i nits tranquil·les
La regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, ha destacat la "feina feta" a tothom qui fa possibles les festes. Alhora, ha emfatitzat que es tracta d’una celebració oberta i inclusiva per a tothom. Segons ha dit, la Festa Major de Gràcia és "la millor mostra de la identitat de la vila”.
D'altra banda, Bonet ha afegit que les festes seran segures i accessibles, una tradició que es construeix des del respecte i que s’ha de preservar. Per garantir aquesta seguretat hi haurà disponible un punt lila, així com també es reforçarà la presència policial. En la mateixa línia, després de l’èxit dels dos anys anteriors, aquest any es continuarà apostant per a la “nit tranquil·la”, una jornada de marcada per la prudència i el descans veïnal.
Finalment, en la roda de premsa s'ha explicat que la festa major també es prepara per afrontar possibles onades de calor. En aquest sentit, la regidora ha recomanat la hidratació constant i aprofitar els punts d'ombra. Quant a la hidratació, en concret, s'ha publicat un mapa al web de la festa major on es podran buscar totes les fonts del barri.