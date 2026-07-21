Barcelona anuncia tres novetats per a la circulació de motos: dues proves pilot i més espai propi als semàfors

L'Ajuntament de Barcelona pica l'ullet al sector de les motos per millorar-ne la seguretat. Després de reunir-se amb diverses entitats, el govern municipal ha anunciat tres novetats al voltant de la circulació de les motocicletes i ciclomotors: el consistori engegarà dues proves pilot per protegir els conductors i també ampliarà el nombre de zones avançades als semàfors que reserven l'espai únicament per als vehicles de dues rodes. La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha presentat la proposta tot recordant que els motoristes representen "un dels col·lectius més vulnerables" de la mobilitat i que fan uns 470.000 desplaçaments diaris a la ciutat.
El primer canvi serà "la instal·lació d’amortidors d'impacte a la via pública per minimitzar les conseqüències en cas de sinistre", ha explicat Bonet. Es tracta d'unes proteccions que s'ubicaran a punts delicats en què se circula a velocitats més altes i hi ha risc d'accidents, com són les sortides de les rondes o la Gran Via de les Corts Catalanes. De moment, les primeres proves consistiran a ubicar aquests amortidors a sis punts de la ciutat abans que acabi l'any, i es valoren espais com l’entrada del túnel de les Glòries, en sentit Besòs, l’entrada del túnel de Lesseps, en sentit Llobregat, o l’entrada del túnel de la ronda del General Mitre, en sentit Llobregat. "L’element està dissenyat per dissipar l’energia cinètica en deformació i reduir les conseqüències greus en les persones", assenyalen des de l'Ajuntament.
Pel que fa a la prevenció, també es plantejaran uns nous "elements reflectants" per "guanyar visibilitat", ha explicat la representant del govern de Jaume Collboni. En aquest cas, les zones escollides són l'entorn de la plaça Tetuan i la ronda de Dalt, entre les sortides 5 i 6. La idea és que permetin senyalitzar millor alguns elements urbans i d'obres, com poden ser els blocs de formigó del tipus new jersey, per evitar incidents. "Es tracta d’elements reflectants de color groc fluor", concreta la institució local.
A més, es farà una aposta de renovació de les zones avançades per a motos als semàfors. No només es milloraran i es repassarà la pintura dels 52 espais ja existents a la ciutat, una mesura que es va impulsar en el 2009 i el 2011 a l'Eixample, sinó que es preparen una cinquantena més de zones reservades per a motos de cara a l'any vinent. La prioritat és ubicar-les a l'àmbit del carrer Aragó i portar-ne també de noves a l'eix de la Gran Via. Així, amb aquest pla s'arribarà al centenar de Zones Avançades de Motos (ZAM) a la capital catalana.
Aquests tres acords s'han detallat després d'una reunió entre l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, el col·lectiu Motoristes per Barcelona, la patronal Anesdor i l'associació de sinistres de trànsit P(A)T.