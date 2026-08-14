Confinat un barri de Sarrià per l'incendi forestal a Collserola

L'incendi forestal a Collserola, que està tancada i barrada des de novembre de 2025 per la pesta porcina africana (PPA), ha obligat a confinar el barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià, de manera preventiva, segons ha comunicat l'Ajuntament de Barcelona. També s’ha tallat la carretera de l'Arrabassada en direcció a Sant Cugat i s'han restringit els accessos a la serra des de Sant Cugat i Les Planes.
Els Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona treballen amb 21 dotacions en el foc. Els Bombers de la Generalitat han informat que estan prestant suport als de Barcelona amb dotacions terrestres i quatre aèries a la muntanya de Sant Pere Màrtir. L'avís és de les 15.35 hores i no consten persones ferides, segons han explicat fonts de Bombers a Nació.
Precisament aquest divendres l'Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla d'Actuació Municipal per a Risc d'Incendis Forestals en fase d'alerta, atès que la Generalitat ha situat el Barcelonès en el nivell 3 del Pla Alfa i en un risc molt alt d'incendi.
Fonts municipals han explicat que l'origen del foc seria a la zona de la Carretera de les Aigües, mentre que Bombers encara no sap quina ha estat la causa de les flames. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha informat que el foc ja afecta el terme municipal i que s'han activat els serveis municipals. Sanz ha demanat a la ciutadania que no s'acosti a la zona i que segueixi les indicacions oficials.
A causa del foc, l'Ajuntament d'Esplugues ha desallotjat el restaurant Espai Mireia. Les flames i el fum són visibles des de diferents punts de la ciutat, com han compartit diversos usuaris a X, i el 112 ha rebut prop d'un miler de trucades.
Catalunya en alerta per calor extrema
Aquest divendres la calor no dona treva i posa en alerta quasi tot Catalunya. S'esperen valors de 40-42 graus a Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre i el Pallars Jussà, però també en punts de la Catalunya Central i caldrà veure si, de manera més local, a la regió metropolitana de Barcelona. Es pot fregar la quarantena al Vallès i al Penedès mentre que Barcelona podria arribar als 37-38. Per aquest motiu, el Meteocat ha emès un avís de perill per calor intensa a 38 comarques aquest divendres:
- Noguera (avís taronja)
- Segrià (avís taronja)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Urgell (avís taronja)
- Garrigues (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Alt Camp (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Garraf (avís groc)
- Bages (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Barcelonès (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Solsonès (avís groc)