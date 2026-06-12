Tres detinguts amb un quilo de cocaïna i 15.000 euros a l'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 37, 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues en una operació a l'Hospitalet de Llobregat. Durant el dispositiu, els agents van comissar més d'un quilo de cocaïna i van intervenir prop de 15.000 euros en efectiu, presumptament relacionats amb l'activitat delictiva.
Els fets es van produir el 27 de maig mentre agents de paisà feien tasques de patrullatge preventiu a la zona comercial de l'entorn del centre comercial Gran Via 2. Els policies van detectar quatre homes en actitud vigilant al costat d'un vehicle estacionat de manera irregular i van observar com manipulaven bitllets de 50 euros a la via pública.
Poc després, els individus es van dispersar i un d'ells va pujar al vehicle amb la intenció de marxar, moment en què els agents van decidir intervenir. També van localitzar dos dels altres homes per separat. Durant les identificacions, els sospitosos van assegurar que no es coneixien entre ells, però les contradiccions en les seves explicacions van aixecar encara més les sospites dels agents.
Diners amagats i cocaïna
En l'escorcoll del vehicle, els Mossos van localitzar una motxilla esportiva amb 14.000 euros en efectiu, principalment en bitllets de 50 euros embolicats amb film transparent. A l'interior del mateix vehicle també van trobar un paquet amb el logotip de Superman que contenia més d'un quilo de cocaïna.
A més, el conductor portava més de 400 euros en efectiu, mentre que els altres dos detinguts duien conjuntament més de 800 euros. Cap d'ells va poder justificar l'origen dels diners.
Els agents també van intervenir els telèfons mòbils dels arrestats i el vehicle va quedar dipositat a les dependències de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, i un d'ells ja comptava amb antecedents policials per delictes contra la salut pública.