10 imperdibles del Mundial 2026: l'últim de Messi i Cristiano amb l'estrena d'un nou format

El món centrarà gran part de la seva atenció, durant poc més d'un mes, en Mèxic, els Estats Units i Canadà, on se celebra el Mundial 2026, l'esdeveniment esportiu -d'una sola disciplina- més multitudinari del planeta. La final de Qatar 2022 va congregar més de 1.500 milions d'espectadors simultanis i el torneig sencer va superar els 3.500 milions, i la previsió és que se superin aquests registres. Els al·licients són múltiples, amb diverses novetats, curiositats i noms propis.
Nou format amb més equips que mai
El Mundial 2026 incorpora el canvi més radical de la història moderna del torneig. La FIFA ha abandonat el clàssic sistema de 32 seleccions per ampliar el nombre de participants fins a 48 i afegir una fase eliminatòria més: els setzens de final. La conseqüència més clara de tot plegat és que el nombre de partits es dispara, passant dels tradicionals 64 a un total de 104 en menys de 40 dies de competició. Això implica que, dels 12 grups de quatre equips cadascun, els dos primers es classifiquen directament, així com els vuit millors tercers, la qual cosa dificulta que les grans seleccions marxin cap a casa sense jugar cap eliminatòria.
La calor extrema, un rival inesperat
Els jugadors han d'afrontar aquest increment de partits amb un enemic inesperat: la calor extrema. La latitud d'alguns estadis, al tròpic, i el fet que molts partits es juguin al matí i al migdia per tal que es puguin veure de dia a la resta del món, fa que, aproximadament, una quarta part dels enfrontaments tinguin una alta probabilitat de jugar-se amb un índex igual o superior als 26°C, el nivell a partir del qual el sindicat mundial de jugadors (FIFPRO) exigeix mesures de refrigeració obligatòries. Un estudi de la xarxa internacional World Weather Attribution (WWA) revela que aquestes "condicions de calor i humitat extremes" poden ser crítiques en almenys cinc partits, amb un índex de temperatura de globus i bulb humit (WBGT) igual o superior a 28°C -l'equivalent a uns 38°C de calor seca o 30°C amb una humitat molt elevada-.
Espanya, Portugal i França, les grans favorites
La selecció espanyola és la favorita per guanyar el Mundial segons els models de dades, amb un 16% de probabilitats. Manté el bloc que va guanyar l'Eurocopa del 2024 i les seves estrelles arriben consolidades, amb Lamine Yamal, Pedri i Rodri, entre altres. Les altres dues grans aspirants són Portugal i França. Mentre que els portuguesos arriben com a vigents campions de la Nations League i amb diversos guanyadors de la Champions -Vitinha, Joao Neves i Nuno Mendes- i el lideratge de Cristiano Ronaldo; els francesos tenen la millor plantilla, amb un bloc renovat amb què aspiren a arribar a la tercera final consecutiva. Altres grans aspirants són Anglaterra, Argentina i Brasil.
L'últim Mundial de Messi i Cristiano
Abans del primer xiulet inicial, el Mundial de 2026 ja formava part dels més importants de la història perquè és l'últim de dos dels millors jugadors de tots els temps: Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Amb 38 i 41 anys, ambdós futbolistes juguen des de fa anys en lligues secundàries lluny i l'únic vincle que mantenen amb el primer nivell és, precisament, el de la selecció. Messi ja va aconseguir el gran objectiu del Mundial en l'última edició, mentre que Cristiano disposa d'una última bala, amb la millor Portugal dels últims anys a la seva disposició.
La primera oportunitat de Lamine Yamal
Com sempre, quan un capítol s'acaba, en comença un altre. En aquest cas, Lamine Yamal està cridat a agafar el relleu de Messi i Cristiano. El de Rocafonda s'estrenarà en el torneig més important del món del futbol i tindrà la primera oportunitat de conquerir-lo. Tot i que se li preveu una carrera extensa i prolífica, serà difícil que torni a tenir un context tan favorable per aconseguir-ho, amb una "Roja" consolidada i que es presenta com una de les grans favorites. Caldrà veure si pot jugar el primer partit amb normalitat o necessita més marge per recuperar-se totalment de la lesió al lligament del turmell que no li ha permès acabar la temporada amb el Barça.
La Pilota d'Or, en joc
En any de Mundial, és habitual que la Pilota d'Or es decideixi pel que passa, en gran part, en el torneig. Això ha deixat guanyadors com Fabio Cannavaro, el 2006; o Luka Modrić, el 2018. Enguany, es preveu que el resultat del Mundial torni a determinar qui ha estat el millor jugador de la temporada i els principals candidats són Harry Kane (Bayern de Múnic / Anglaterra), Ousmane Dembélé (PSG / França), Lamine Yamal (Barça / Espanya) i Michael Olise (Bayern de Múnic / França). El cinquè en discòrdia és Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Geòrgia), que té el hàndicap de no poder participar al Mundial perquè la seva selecció no s'hi ha classificat.
Els catalans del Mundial (més enllà de "La Roja")
Tot i que Catalunya no pot participar al Mundial, sí que hi estarà àmpliament representada. Concretament, aportarà 12 jugadors -9 a la selecció espanyola- i un seleccionador, mentre que hi ha algunes baixes destacades per lesió o perquè les respectives seleccions no han aconseguit finalment la classificació per a la competició. Nou dels jugadors catalans juguen amb la selecció espanyola (Lamine Yamal, Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Dani Olmo, Gavi, Marc Cucurella i David Raya), mentre que Chadi Riad, Abde Ezzalzouli i Ayoube Amaimouni-Echghouyab ho faran amb el Marroc. A més, Robert Martínez estarà al capdavant de la selecció de Portugal.
Les tensions geopolítiques, presents al Mundial
Rússia continuarà sent la gran absent al Mundial (amb el permís d'Itàlia, que no s'hi ha classificat) pel veto de la FIFA per la guerra a Ucraïna. Tot i això, diversos conflictes geopolítics sí que hi seran presents i alguns països en guerra o amb tensions polítiques i nacionals s'hi poden enfrontar. El cas més clar és el de l'Iran i els Estats Units, que es poden creuar aviat, als setzens, si un passa com a primer i l'altre, com a segon. Altres possibles enfrontaments són el França-Iraq, el França-Algèria, l'Aràbia Saudita-Jordània i el Marroc-Algèria.
Tim Payne, un desconegut viralitzat a les xarxes socials
L'era de les xarxes socials té múltiples implicacions. Enguany, la més cridanera és la popularització del jugador "més desconegut" del torneig. El cas és que l'influencer argentí Valen Scarsini va iniciar un moviment per convertir el lateral de Nova Zelanda Tim Payne en una llegenda. Era el futbolista amb menys seguidors a les xarxes socials, amb prop de 5.000 a Instagram, i, des d'aleshores, n'ha passat a tenir 5,4 milions. També s'han fet cançons en honor seu i, fins i tot, futbolista i influencer s'han conegut personalment. Serà, sens dubte, un dels fenòmens del Mundial.
Dades curioses: el jugador més alt, el més baix i el més gran
El Mundial 2026 també serà el que reunirà més futbolistes de la història, amb un total de 1.248 participants. El més jove és el mexicà Gilberto Mora, que hi arriba amb 17 anys i 240 dies. Quan va néixer, l'escocès Craig Gordon ja feia nou temporades que havia debutat com a professional i, ara amb 43 anys, serà el més veterà del torneig. D'altra banda, el jugador més alt és el porter d'Àustria Florian Wiegele, de 2,05 metres d'altura; mentre que el de menor estatura és el davanter de Panamà Yanis Velasco, que fa 1,60 metres d'altura.