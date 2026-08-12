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Xavi Hernández, nou seleccionador dels Països Baixos

Esports

  • Xavi Hernández entrenant el Barça, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 12 d’agost de 2026 a les 21:57

L'exblaugrana i exentrenador del Barça Xavi Hernández tornarà a entrenar per la porta gran: serà el seleccionador dels Països Baixos. Així ho ha anunciat la mateixa selecció holandesa aquest dimecres al vespre. Xavi Hernández substituirà Ronald Koeman, a qui ja va reemplaçar quan va passar a ser entrenador del Barça.

"Xavi Hernández ha estat nomenat nou entrenador principal de la selecció masculina dels Països Baixos", ha escrit la Real Associació Holandesa de Futbol en un comunicat. Segons han informat, el contracte signat s'allargarà fins, com a mínim, el Mundial del 2030.

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