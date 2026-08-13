La Supercopa d'Espanya escull nou país

La Supercopa d'Espanya 2027 ja té nou escenari: Istanbul. Segons ha anunciat aquest dijous la Reial Federació Espanyola de Futbol, la competició se celebrarà l'any vinent a l'estadi Olímpic Atatürk del país, on el Barça, el Reial Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid es jugaran el títol de campions.\r\n\r\nEl torneig, que han guanyat els blaugranes aquest 2026, tindrà lloc entre els dies 2 i 7 de febrer del 2027. "Tornarà a l'Aràbia Saudita en 2028, ja que en 2027 aquest país organitza la Copa d'Àsia en dates coincidents amb la Supercopa", justifica la RFEF la seva decisió.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nMessi deixa entreveure que es retira i s'acomiada del seu pare: «No sé com seguir sense tu» Natàlia Pinyol\r\n\r\n