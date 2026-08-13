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La Supercopa d'Espanya escull nou país

Esports

  • El partit del Barça contra el Reial Madrid de la Supercopa del 2026 -

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Publicat el 13 d’agost de 2026 a les 14:43

La Supercopa d'Espanya 2027 ja té nou escenari: Istanbul. Segons ha anunciat aquest dijous la Reial Federació Espanyola de Futbol, la competició se celebrarà l'any vinent a l'estadi Olímpic Atatürk del país, on el Barça, el Reial Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid es jugaran el títol de campions.

El torneig, que han guanyat els blaugranes aquest 2026, tindrà lloc entre els dies 2 i 7 de febrer del 2027. "Tornarà a l'Aràbia Saudita en 2028, ja que en 2027 aquest país organitza la Copa d'Àsia en dates coincidents amb la Supercopa", justifica la RFEF la seva decisió.

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