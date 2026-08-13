On llençar les ulleres d’eclipsi? La resposta d'una ambientòloga: «La clau està en les lents»

Aquest dimecres es va viure un moment històric al cel: l'eclipsi de sol, que es va veure en la seva totalitat a la franja de Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida. Milers de persones es van desplaçar fins als punts d'observació i van esgotar les ulleres a farmàcies i òptiques. Però ara que ja ha passat aquest fenomen i que tot el món guarda un bon record i una imatge d'aquest moment únic, sorgeix una pregunta: què fer amb les ulleres per veure l'eclipsi?
L'ambientòloga María Sánchez ho explica a un vídeo al seu perfil d'X en què resol el dubte sobre si es poden llençar a la brossa normal o si s'han de reciclar d'una manera especial. "Després de l'eclipsi milions d'ulleres aniran al contenidor de les restes, però és aquí on haurien d'anar?", es pregunta Sánchez.
A quin contenidor s'han de llençar les ulleres d'eclipsi?
Com explica l'experta, les ulleres estan fetes de cartó amb lents de plàstic, per tant, es podria pensar que s'han de llençar al contenidor blau o al groc. "Però la clau està en les lents", explica Sánchez, qui afegeix que estan fetes d'un "polímer negre", és a dir, d'un tipus de plàstic amb un revestiment metàl·lic que filtra el 99,9% de la llum solar.
Per aquest motiu, molta gent triaria el contenidor groc per desfer-se de les ulleres, però com destaca l'ambientòloga, aquest és el contenidor dels "envasos i embalatges", i, com no són cap d'aquestes dues opcions, s'ha de descartar el contenidor groc.
Aleshores, on s'han de llençar les ulleres quan ja no serveixen? L'opció ideal segons Sánchez és dur-les a un punt verd, on van tots els residus que no es poden llençar als contenidors del carrer. D'aquesta manera t'estalvies el mal de cap amb els contenidors i t'assegures que es reciclaran de manera correcta. Ara bé, la millor opció sempre és guardar les ulleres pel pròxim eclipsi solar, que serà l'any 2027 i es podrà veure de manera parcial al país i en la seva totalitat al sud de la península Ibèrica.