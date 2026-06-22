«Si veus aquest ocell, vol dir que l'aire no està contaminat»: el truc d'una ambientòloga

La gran majoria dels catalans viuen exposats a la contaminació i 8 de cada 10 respiren nivells de NO2 per sobre dels valors recomanats per l'OMS, tal com assenyala el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Aquesta contaminació de l'aire ja és el segon factor de risc de mort al món per davant del tabac i va causar 8,1 milions de morts a tot el planeta el 2021, segons un estudi de l'Institut d'Efectes sobre la Salut fet en col·laboració amb Unicef.
Tot plegat té conseqüències directes per a la salut física, però també per a la mental, ja que un estudi liderat pel Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) conclou que la contaminació atmosfèrica i les zones verdes influeixen en els trastorns emocionals i de conducta dels infants. Si bé, a vegades pot ser difícil identificar espais lliures de tòxics.
En aquest sentit, l'ambientòloga Marta Naharro, professora del Camp d’Aprenentatge de les Valls d’Àneu i col·laboradora de l'Institut Català d’Ornitologia ha compartit un truc infal·lible per detectar si l'aire està contaminat en una entrevista al diari Segre. Es tracta de buscar orenetes, ja que la seva presència és garantia d'una bona qualitat atmosfèrica.
Tal com explica l'experta, la població d'orenetes augmenta si hi ha mosquits, que són el seu aliment principal. Per tant, si hi ha mosquits vol dir que no hi ha ni contaminació ni insecticides a l'aire. Aquest truc, però, només és vàlid durant la primavera i l'estiu, ja que les orenetes són ocells migradors que hivernen a l'Àfrica subsahariana i passa els mesos càlids a la península Ibèrica, entre altres regions.
700.000 infants menors de 5 anys morts per la contaminació atmosfèrica
El 2021, l'exposició a la contaminació atmosfèrica es va relacionar amb més de 700.000 morts de nens i nenes menors de cinc anys i Unicef vincula gran part d’aquestes a la cocció en interiors amb combustibles contaminants, sobretot a l'Àfrica i Àsia. Així, l’estudi constata que la taxa de mortalitat relacionada amb la contaminació atmosfèrica en nens i nenes menors de cinc anys a l'Àfrica oriental, occidental, central i meridional és 100 vegades superior a la dels seus homòlegs en països de renda alta.
La contaminació i les zones verdes influeixen en la salut mental dels infants
El Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu van estudiar l'exposició dels infants a diferents contaminants de l'aire, com el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió, així com la proximitat d'espais verds als centres educatius. A banda de l'exposició a la contaminació, van analitzar la salut mental de cada infant mitjançant qüestionaris a les famílies. Els resultats van mostrar que l'exposició a contaminació atmosfèrica, especialment a les partícules PM10, s'associa a un major risc de problemes emocionals com ansietat i depressió, efectes que s'observen al cap d'un any.
D'altra banda, es va observar que el fet de tenir àrees verdes a menys de cent metres de l'escola reduïa el comportament agressiu dels infants. Aquestes diferències s'observaven fins i tot quatre anys després de l'exposició. L'equip investigador assenyala que això pot ser a causa d'efectes beneficiosos derivats directament de l'exposició a zones verdes, com la reducció dels nivells d'estrès, o a través d'altres mecanismes com la promoció de l'activitat física, la interacció social, el joc lliure; o la reducció en el soroll i la contaminació.