Un cap de setmana per descobrir la natura amagada a l'àrea de Barcelona: d'hotels d'insectes a dunes a les platges

Aquest cap de setmana, 23 i 24 de maig, els parcs i platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es transformaran en un gran espai d’exploració de natura urbana amb una nova edició del Bioblitz Metropolità, una jornada participativa dedicada a l’observació i al cens de biodiversitat. La proposta convida famílies, escoles i aficionats a la natura a descobrir les espècies que habiten aquests espais i a participar en activitats de registre de flora i fauna.
Les activitats es faran a les 51 Jugatecambientals metropolitanes -espais familiars amb propostes gratuïtes d’educació ambiental- i estaran guiades per educadors ambientals i naturalistes experts. Els participants podran observar ocells, insectes, plantes i altres espècies presents en aquests espais naturals urbans, així com contribuir a elaborar censos de biodiversitat.
La jornada ja va començar el dimarts 19 de maig al parc del Canal de la Infanta de Cornellà de Llobregat i continuarà el divendres 22 de maig als Jardins de la Font del Rector de Sant Climent de Llobregat, dues Jugatecambientals que funcionen entre setmana.
Observar la natura de la ciutat per entendre-la millor
L'activitat vol apropar la biodiversitat urbana a la ciutadania i valorar el paper dels espais verds com a refugis naturals dins les ciutats. La gran majoria de propostes estaran vinculades a l'elaboració de censos que es facin durant les jornades. Segons l'espai, les activitats tindran enfocaments diferents: en alguns casos es faran observacions generals de fauna i flora, mentre que en d’altres l’activitat se centrarà en grups específics, com ara els insectes, els ocells o la vegetació litoral.
Els participants també podran visitar espais especialment creats per fomentar la biodiversitat, com jardins de papallones, hotels d'insectes, basses naturalitzades, refugis de fauna o sistemes dunars a les platges metropolitanes. Aquests espais afavoreixen la presència de pol·linitzadors, ocells i altres organismes beneficiosos per a l'equilibri ecològic.
Una eina de ciència ciutadana
Més enllà del vessant lúdic i educatiu, la jornada també té una dimensió científica. Les dades recollides durant les activitats serviran per obtenir informació sobre l'abundància i la presència d'espècies als espais naturals metropolitans, uns indicadors que poden ajudar a orientar actuacions de manteniment i conservació.
Entre altres mesures, aquesta informació permet planificar accions com la instal·lació de caixes niu, el manteniment dels prats florits o la protecció d'espais dunars. Les observacions es penjaran en plataformes científiques com Ornitho o Ocells dels Jardins, gestionades per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), i després es podran consultar al Visor de fauna amb l'AMB. Aquesta eina permet cercar espècies percebudes als diferents parcs i platges i en el cas dels ocells, fins i tot sentir-ne el cant a través del Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).
Una quinzena dedicada a la biodiversitat
La iniciativa forma part de la 3a Quinzena de la Biodiversitat, que l'AMB organitza entre el Dia Mundial de la Biodiversitat, el 22 de maig, i el Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny. Durant aquestes dues setmanes s'han programat més d'una seixantena d'activitats familiars i educatives relacionades amb la biodiversitat, així com una jornada tècnica adreçada a professionals sobre arquitectura i natura urbana.