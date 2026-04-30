Un pont de maig per reivindicar una Barcelona de bicis per a totes les edats

Barcelona viurà aquest cap de setmana un dels moments més visibles de la cultura ciclista urbana amb la celebració de la cinquena edició de la Kidical Mass. Consisteix en una bicicletada familiar i reivindicativa que omplirà els carrers per reclamar una ciutat més segura per a infants i famílies. La cita serà aquest diumenge 3 de maig i arriba en ple pont, convertint-se en el punt àlgid d'un cap de setmana marcat per la mobilitat sostenible.
La convocatòria està prevista a les 10.30 h a la cruïlla del carrer Aragó amb la plaça Doctor Letamendi. El recorregut, d'uns set quilòmetres, acabarà a la plaça de les Glòries després de travessar alguns dels principals eixos de la ciutat. Es tracta d'una marxa accessible, segura i pensada perquè hi puguin participar infants, famílies i ciclistes de totes les edats sense necessitat d'inscripció prèvia.
La Kidical Mass s'ha consolidat en pocs anys com una de les principals mobilitzacions ciclistes de Barcelona. Nascuda el 2022 amb més de 2.000 participants, la iniciativa ha anat creixent fins a reunir milers de persones en cada edició, amb recorreguts per diferents barris i una clara voluntat de transformar la ciutat des de la mirada dels més petits.
El missatge és clar: garantir que els infants puguin desplaçar-se en bicicleta de manera segura, autònoma i quotidiana. En aquest sentit, la mobilització defensa un model urbà que prioritzi les persones i redueixi la dependència del vehicle privat, especialment en entorns escolars.
Més carrils bici, menys cotxes i espais segurs
Entre les reivindicacions principals, la Xarxa Bicibús reclama una ampliació de la xarxa pedalable i la millora de la seva qualitat, amb carrils bici segregats, ben connectats i amb interseccions segures. També posen l'enfocament en la necessitat d'incrementar els aparcaments per a bicicletes als centres educatius i reduir el pes del trànsit motoritzat als carrers.
Una altra de les demandes clau és incorporar la mirada dels infants i joves en les polítiques de mobilitat, amb l'objectiu de construir una ciutat pensada per a tothom. El model que defensen és el conegut com a "4-80" que aposta perquè qualsevol persona, des dels 4 fins als 80 anys, pugui desplaçar-se amb autonomia i seguretat.
El punt final d'un cap de setmana ciclista
La bicicletada d'aquest diumenge serà el colofó d'un cap de setmana especialment intens per al moviment ciclista a Barcelona. Divendres tindrà lloc la Massa Crítica, amb sortida des de l'Arc de Triomf, i dissabte se celebrarà la Criticona (Pantumacona), dues cites que, juntament amb la Kidical Mass, configuren un autèntic "triplet ciclista" a la ciutat. Aquest conjunt d'activitats vol visibilitzar la bicicleta com a mitjà de transport quotidià, sostenible i col·lectiu, i reforçar la pressió social per avançar cap a un model urbà menys dependent del cotxe.
Què cal saber si hi vols participar
La participació és oberta i no requereix inscripció prèvia. L'organització recomana porta bicicleta pròpia -també hi poden participar patinets o altres vehicles de mobilitat personal- i adaptar el ritme a una marxa pensada especialment per a infants.
Es preveu que la mobilització pugui provocar afectacions puntuals al trànsit en els carrers del recorregut durant el matí de diumenge, sobretot als eixos centrals de l'Eixample i l'entorn de Glòries. Amb milers de persones previstes, la Kidical Mass tornarà a posar sobre la taula un debat de fons: fins a quin punt Barcelona està preparada per garantir una mobilitat segura per a totes les edats.