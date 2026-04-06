Catalunya aposta per la bicicleta pels desplaçaments de fins a 10 quilòmetres

Catalunya s'ha acostumat a veure els millors ciclistes del món: Tadej Pogacar, Remco Evenepoel i Jonas Vingegaard han protagonitzat grans gestes a la Volta, la Vuelta i, aquest estiu, al Tour. Però aquest fet contrasta amb una realitat: tot just el 4% dels desplaçaments a Barcelona són en bicicleta, una xifra que es redueix a la mínima expressió en la mobilitat obligada entre municipis. Per la Generalitat, és el mode ideal per a la gran majoria de desplaçaments de fins a 10 quilòmetres i, per avançar-hi, anuncia una inversió de 240 milions d'euros per a la construcció de 260 quilòmetres de carrils bicis, 400 més de rutes cicloturístiques i aparcaments segurs.
La bicicleta per a la mobilitat diària
Catalunya viu un nou boom de la bicicleta, sigui de muntanya, de carretera o de gravel. A Barcelona, el Bicing ja ha superat els 100 milions de viatges des del 2019, però en les ciutats mitjanes i, sobretot, com a connexió interurbana, no acaba d'accelerar.
“Pretenem incorporar aquesta opció activa, més enllà de l'oci i del cicloturisme, també en la mobilitat diària de la ciutadania”, va explicar la consellera Sílvia Paneque després de la reunió del consell executiu. El Govern va aprovar un programa d'actuació per al període 2026-2030 que inclou un paquet d'un centenar d'accions valorades en 240 milions d'euros.
Hi ha fins a 222 milions d'euros per a “noves vies ciclistes interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana”. Malgrat que també es poden aprofitar per al lleure, haurien de ser claus per exemple per connectar centres urbans i polígons industrials. Una part important d'aquestes actuacions (85,6 euros), són actuacions que s'estan executant o que queden pendents de l'anterior programa.
Més enllà de 68 quilòmetres per a noves vies en zones d'alta demanda potencial, també destaquen fins a 74 km i 53 milions d'euros en el marc d'actuacions a la xarxa viària, pacificació o de foment del transport públic. En són un exemple, segons el Govern, la futura i polèmica variant de les Preses i Olot (Garrotxa) així com els corredors de bus ràpid com els que han d'unir Girona i Salt, Blanes i Lloret així com Palau-solità i Plegamans amb Caldes de Montbui.
Aparcaments segurs i rutes cicloturistes
El gruix de la inversió prevista és per a carrils bici interurbans. També destaquen 7,4 milions d'euros per a rutes cicloturistes amb un total de 15 actuacions i 428 quilòmetres. Es tracta d'itineraris que aprofiten pistes existents o carreteres veïnals amb un trànsit molt reduït i que se senyalitzen per tal d'utilitzar-se de manera puntual o encadenant etapes.
Per altra banda, es destinaran 3,5 milions d'euros als bicitancats, el model d'aparcaments segurs que impulsa la Generalitat a tocar d'estacions de tren. Després de provar-ho amb èxit a Vilafranca del Penedès, es pretén establir un conveni amb Renfe i Adif per ubicar-ne en moltes altres estacions. Les primeres seran Sant Celoni, Segur de Calafell i Reus.
El model de la capital d'Alt Penedès permet aparcar-hi 40 bicicletes -funciona les 24 hores del dia- i 10 patinets -només durant el dia-. També inclou un taller d'autoreparació així com 12 taquilles per guardar-hi objectes personals. El servei és gratuït, però cal inscriure's a l'Ajuntament.