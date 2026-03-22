Què és i com funciona Clic.cat? El bus públic sota demanda que triomfa a Catalunya

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha confirmat l'èxit del model de transport públic a la demanda, Clic.cat, que durant l'any 2025 ha experimentat un increment significatiu del 19% en les seves sol·licituds. Amb un total de 132.801 viatgers registrats, el servei s'ha fixat com el referent per garantir el dret a la mobilitat en nuclis de baixa densitat de població o amb territoris dispersos.
Actualment, la xarxa compta amb 58 línies en funcionament i 17 serveis distribuïts per tota la geografia catalana. L'acollida ciutadana ha estat massiva, no només en xifres d'ús sinó també en satisfacció: un 96,8% dels usuaris valora el servei com a "molt positiu", destacant la seva eficiència i capacitat per connectar els veïns amb serveis bàsics i la resta del territori.
Com funciona el servei Clic.cat?
El sistema Clic.cat destaca per la seva flexibilitat i pel seu caràcter híbrid, que combina la tecnologia d'última generació amb l'atenció personalitzada per no deixar ningú enrere. El seu funcionament es basa en els següents punts:
- Reserva prèvia: A diferència del bus convencional amb horaris fixos de pas, el vehicle només realitza el trajecte si hi ha una sol·licitud activa, optimitzant així els recursos i reduint emissions.
- Gestió digital: L'usuari pot utilitzar una aplicació mòbil per reservar el seu seient, consultar els itineraris i seguir la ubicació del vehicle en temps real per saber exactament quan arribarà. Aquesta és la via majoritària, utilitzada per prop del 80% dels viatgers.
- Accessibilitat universal: Per a aquelles persones menys familiaritzades amb la tecnologia, es manté la reserva telefònica (un 20% del total), garantint que qualsevol ciutadà pugui accedir al transport independentment de la seva competència digital.
- Planificació a mida: Cada línia s'estudia segons la demografia, la xarxa de carreteres i les necessitats específiques de cada zona d'operació per oferir un servei realment ajustat a la realitat local.
Una aposta estratègica i sostenible
Des de la seva digitalització l'any 2021, el Clic.cat ha demostrat ser una eina fonamental per a l'equitat territorial. En evitar desplaçaments buits, el sistema no només millora la connectivitat interna, sinó que també contribueix a la reducció de quilòmetres recorreguts innecessaris, alineant-se amb els objectius de transició ecològica del país.
Davant d'aquestes bones dades, el Departament ja treballa en l'estudi de nous serveis per ampliar la xarxa actual i reforçar encara més la cohesió territorial, assegurant que viure en un municipi petit no sigui un impediment per gaudir d'un transport públic modern i eficient.