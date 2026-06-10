Collserola i la resta d'espais naturals de la zona d'alt risc per al brot de pesta porcina es mantindran tancats almenys tot l'estiu. Així ho va transmetre aquest dimarts el conseller Òscar Ordeig en una reunió amb alcaldes i representants dels municipis afectats, segons ha pogut saber Nació. Malgrat les peticions de flexibilitzar les mesures, el titular d'Agricultura va assegurar que continuaran fins ara sense modificacions.
Una crisi que s'allarga des de fa set mesos
El 28 de novembre de l'any passat es va comunicar la troballa dels dos primers senglars infectats a tocar del campus de la UAB. Des d'aleshores, els municipis de l'entorn de Cerdanyola tenen prohibit l'accés al medi natural. Unes restriccions que s'han anat ampliant al llarg del temps amb la inclusió de la totalitat de Collserola -Nació va avançar el primer cas localitzat a Barcelona-, però també una part del nord del Baix Llobregat. Actualment, hi ha un total de 19 termes afectats.
La crisi, com sempre s'ha advertit, va per llarg. De fet, cada setmana es localitzen entre 3 i 15 nous positius en el marc d'una operació d'erradicació. Ja es va dir quan es va tancar Collserola: no es reobriria fins que no quedés ni un sol senglar. I l'objectiu no només és complicat en l'àmbit logístic sinó també biològic, ja que la temporada de cria ha suposat que la població torni a créixer en algunes de les zones del brot.
Els ajuntaments demanen flexibilitzar restriccions
Fa setmanes que els ajuntaments alcen la veu i reclamen flexibilitzar les restriccions, tant per poder celebrar alguns actes populars com apel·lant a la salut física i mental dels seus ciutadans. Un dels més bel·ligerants ha estat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ho va reclamar per carta al conseller Òscar Ordeig. A més, l'autorització d'un rodatge d'una pel·lícula de Russell Crowe al municipi va acabar d'encendre els ànims.
La pressió popular també va en augment. El passat cap de setmana, per exemple, es va organitzar una caminada popular que va aplegar unes 200 persones -entre els quals Carles Escolà, exalcalde de Cerdanyola- que van desafiar el tancament i van fer cas omís de la patrulla dels mossos d'esquadra que tancava l'accés.
L'acció va ser rebuda amb indignació per part del sector primari. Unió de Pagesos, per exemple, va assegurar que “l’administració té la responsabilitat de garantir el compliment de les mesures establertes i assegurar que s’apliquin de manera efectiva”. El mateix conseller, en declaracions aquest dilluns des de Llardecans, va recordar que hi ha milers de llocs de treball que “pengen d’un fil en aquests moments” i va fer una crida a la responsabilitat i a la col·laboració de tothom.
Reunió del conseller amb els representants municipals
Després de la protesta, fonts del Departament d'Agricultura van explicar a Nació que les restriccions es mantenien, però que ben aviat el conseller es reuniria amb els alcaldes per tal d'escoltar les seves demandes. La trobada, segons ha pogut saber aquest mitjà, es va produir aquest dimarts a la tarda i els representants municipals van reiterar la voluntat que es flexibilitzessin les restriccions.
El missatge d'Òscar Ordeig va ser clar. El tancament dels espais naturals es mantindrà, com a mínim, durant tot l'estiu. Això sí, en la reunió va obrir la porta a fer una prova pilot on es permetés l'accés en horaris i espais molt limitats, una possibilitat que fonts d'Agricultura ni confirmen ni desmenteixen. En tot cas, qualsevol mesura com aquesta hauria de comptar amb el vistiplau del Ministeri d'Agricultura.
Fonts del departament han afegit que en la trobada també es va agrair la col·laboració dels ajuntaments, els seus cossos policials i la ciutadania. "Se'ls va transmetre el missatge que és fonamental fer cas a les restriccions per evita que el virus surtin de la zona encapsulada", expliquen. Això sí, els senglars continuen arribant sense problemes als nuclis habitats.