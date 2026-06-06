Centenars de persones desafien el tancament de Collserola

Unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola, afectat per les restriccions per combatre la pesta porcina africana. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal Change.org, que ha recollit més de 5.000 suports, i que no subscriu cap entitat en concret.
"Reclamem que tornin a obrir Collserola, fa sis mesos que no podem fer salut", explica a l'ACN Cristina Alier, una de les participants. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal, i tot i que els Mossos i la Policia Local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer.
Els participants s'han mobilitzat a partir d'un cartell que es va començar a moure per xarxes fa unes setmanes, i en el qual no figura el nom de cap entitat ni col·lectiu. Això no ha impedit que unes 200 persones s'hagin trobat poc abans de les 9.00 hores a l'accés del camí de Can Catà, una pista forestal que comença al Parc de la Riera, al barri de Canaletes de Cerdanyola del Vallès, i que s'endinsa bosc endins entre arbres i camps de conreu.
Pocs abans de l'hora marcada per iniciar la marxa han fet acte de presència agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Cerdanyola, però no han estat a temps de situar-se a la línia d'accés al parc, i els participants l'han cremat per sota caminant i amb bicicleta. Una agent de la policia catalana s'ha avançat a correcuita al capdavant de la marxa, ja dins del camí, i ha demanat per qui era el responsable.
L'objectiu era identificar-lo, conèixer el camí que farien i informar-lo de les prohibicions d'accés al medi natural. Els participants, però, s'han desentès de cap responsabilitat, exposant els seus motius per ser allà després de mig any de prohibicions i assegurant a l'agent que no hi havia cap responsable, que tots havien fet cap pel seu compte seguint la informació rebuda per xarxes.
Davant la negativa, l'agent ha girat cua i ha tornat al punt d'accés al camí. Allà, agents de la Policia Local han restaurat una segona cinta policial, que ja era a terra abans que arribessin els participants de la caminada.
Des d'aquest moment, s'ha impedit el pas d'una vintena de persones que han fet tard a la sortida, i se'ls ha informat que si creuaven la cinta serien identificats. Un vehicle d'una empresa VTC que havia accedit al camí per deixar una persona també ha estat identificat.
Una hora més tard, pels volts de les 10 h, els participants han arribat al seu objectiu, la zona de Can Coll, on han fet un esmorzar popular a les taules de pícnic. Allà els esperaven dos agents dels Mossos d'Esquadra, que no han identificat ningú, i als quals més tard s'hi han sumat dues agents més i dos membres dels Agents Rurals.
Caminada pacífica i reivindicativa
El col·lectiu ha tingut en tot moment una actitud pacífica i de respecte per l'entorn natural, cosa que no ha tret que s'hagin vist alguns cartells reivindicant la reobertura de la muntanya. Els participants, a més, consideren que les mesures no s'ajusten al que hauria de dur-se a terme per evitar la propagació de la pesta porcina.
"Creiem que les restriccions no s'han gestionat bé, les granges s'haurien de perimetrar i controlar els accessos d'entrada i sortida de camions i personal", lamenta Alier. No entén que cada dia es vegi entrar i sortir cotxes, "fins i tot dels Agents Rurals", diu, i no desinfecten els pneumàtics, quan, teòricament, podrien ser elements transmissors de la pesta porcina.
En la mateixa línia s'ha pronunciat Carles Escolà, qui va ser alcalde de Cerdanyola entre els anys 2015 i 2019 per Compromís per Cerdanyola, i que també s'ha sumat a la mobilització. Escolà ha considerat incomprensible que es permetin dur a terme un rodatge en terrenys de l'Incasòl a Sant Cugat del Vallès, certes activitats econòmiques o l'accés a segones residències, i, en canvi, no es pugui accedir a caminar o córrer: "Ha arribat l'hora de buscar alternatives, i les mesures les han de prendre les empreses que tenen interès amb què no es propagui la pesta porcina", ha dit, tot destacant que aquest és un tema que no afecta la salut pública, com la covid.