La protesta contra el Plater aplega 50 persones a Girona

Una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques gironines han plantat un molí de vent i han enganxat cartons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Ho han fet en protesta pel Pla Territorial d'Energies Renovables (Plater) que preveu projectes energètics com el parc eòlic marí de Roses (Alt Empordà) o el pla Julià que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. La membre de SOS Costa Brava Cristina Vilà assenyala que "en cap cas" estan en contra de les energies renovables però "no de qualsevol manera". Des de l'entitat deixen clar que lluitaran "fins on calgui" per evitar que tirin endavant.
"No se'n sortiran". Aquest ha estat el crit més repetit per part de la cinquantena de manifestants de les entitats ecologistes que s'han concentrat davant de la seu de la Generalitat de Girona en protesta pels projectes "faraònics" que contempla el Plater i que "destrueixen el territori, amenacen la biodiversitat i no són gens transparents, perquè hi guanyen els grans oligopolis".
De fet, la protesta ha vingut precedida d'una escenificació, on un actor caracteritzat de multimilionari i amb un feix de bitllets arribava a la seu de la Generalitat de Girona amb una dotzena d'operaris. Primer han plantat un molí de vent, per després enganxar cartons que simulaven plaques fotovoltaiques a la façana de l'edifici. Tot plegat per denunciar "l'especulació" que suposen "aquesta mena de macroprojectes" que, asseguren les entitats, no tenen "cap suport del territori". L'advocat de SOS Costa Brava Eduard de Ribot ha explicat que l'única cosa que demanen és "que es compleixi la llei", que fixa que aquests projectes s'han d'ubicar en zones artificialitzades.
De Ribot aposta per altres fórmules que "no siguin les que només volen seguir venent l'energia" i demana que es procuri un model "local" que respongui a les necessitats que tingui el territori. "Nosaltres li diem a la Generalitat que estudiï on hi ha aquests sòls, que utilitzi les cobertes i els seus equipaments i espais industrials de l'Incasòl, abans de sacrificar més biodiversitat, més connectors naturals o sòl agrícola", ha ressaltat de Ribot.
En el mateix sentit s'ha expressat Vilà que demana que hi hagi "consens" amb el territori i que "no es destrueixin espais naturals". "Que se'ns escolti i no només ho facin amb les grans energètiques. Nosaltres volem renovables, però primer necessitem viure i viure bé", ha reblat.
Seguiran lluitant
De Ribot ha deixat clar que l'objectiu de les entitats és seguir lluitant contra "un model que no té en compte la gent que viu al territori" i ha recordat que han aconseguit aturar els projectes de grans parcs eòlics a la demarcació.
"Nosaltres estem segurs que ho aturarem, perquè lluitarem. A les comarques gironines, tots els espais naturals que hi ha són gràcies a la lluita ciutadana. Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització, el cap de Creus no seria un espai natural o la platja de Castell de Palamós estaria destruïda i així, infinitament", ha assenyalat.
Els pagesos donen suport
Les entitats que s'han manifestat aquest dissabte han comptat amb el suport de Revolta Pagesa i Unió de Pagesos que han portat tres tractors a la protesta. Des de les dues entitats han reivindicat la necessitat d'assegurar la sobirania alimentària perquè "la gent ha de menjar i fer-ho sa" i han carregat contra la Generalitat per "no escoltar el territori".
"La desconnexió de les ciutats fa que no coneguin la realitat del que hi ha a fora i, per a ells, només som un paisatge on anar-se a esbargir els caps de setmana i no és així. Si no democratitzen el Plater, el conflicte anirà a més", ha remarcat el portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, amb el seu homòleg d'UP, Pino Delàs.