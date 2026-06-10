El Plater encén el Moianès: Unió de Pagesos alerta d'un «atac» al territori

Representants d'Unió de Pagesos es van reunir dilluns amb alcaldesses i alcaldes del Moianès per exposar-los les conseqüències que, segons el sindicat, pot tenir el Plater al territori. Posteriorment, van oferir una xerrada informativa oberta a Moià en què van advertir de l'impacte del pla sobre la pagesia, l'espai agrari i la sobirania alimentària.
Reunió amb els alcaldes i xerrada oberta a Moià
Dilluns a la tarda, les alcaldesses i alcaldes del Moianès van mantenir una reunió amb representants d'Unió de Pagesos i posteriorment amb el grup ecologista El Fanal per abordar les implicacions del Plater, el Pla territorial sectorial per a la implantació d'energies renovables a Catalunya.
La trobada institucional va anar seguida d'una xerrada informativa oberta al públic celebrada a Moià, organitzada per Unió de Pagesos, amb la participació de Joan Homs i Arnau Codina, membres del sindicat agrari. Durant la sessió es van exposar les conseqüències que, segons l'organització, podria tenir el desplegament del pla tant al Moianès com al conjunt de la Catalunya Central.
Crítiques per la manca de participació del territori
Unió de Pagesos va denunciar que el PLATER "no s'ha elaborat" tenint en compte les necessitats dels municipis ni de la població local. El sindicat critica especialment que ni ajuntaments, ni veïns, ni els mateixos pagesos hagin participat en la definició del document.
Segons van exposar, el pla reparteix quotes de producció energètica per municipi sense partir de les necessitats reals del territori i sense un coneixement prou acurat de les explotacions agràries existents.
Entre les principals crítiques també hi ha el fet que el Plater, asseguren, "incompleix" la llei de sòl agrari, ja que no justifica adequadament els canvis d'ús dels terrenys ni estableix compensacions. El sindicat considera que el document tracta l'espai agrari únicament en termes de rendiment per hectàrea i no té en compte el paper econòmic i social de les explotacions existents.
El Moianès, entre els territoris afectats
Durant la xerrada es va explicar que la Catalunya Central hauria d'assumir una producció prevista de 5.700 megawatts d'energia renovable, una xifra que supera la planificada per a les comarques de Lleida.
En el cas del Moianès, la previsió d'execució del pla afectaria entre l'1% i el 2% del territori. Entre les zones més afectades, segons es va exposar, hi hauria l'Estany, la zona de la Singlera en direcció a Collsuspina o l'entorn de Puigcegordi.
També es va posar de manifest que la posició dels diferents ajuntaments de la comarca és diversa. Alguns municipis formen part de l'associació contrària al Plater, mentre que altres s'hi mostren favorables o partidaris de prioritzar la instal·lació de plaques a les teulades abans d'ocupar sòl agrari.
"Especulació" amb la terra i risc per a les explotacions familiars
Un dels punts que Unió de Pagesos va remarcar amb més insistència és el risc que, segons consideren, el Plater afavoreixi dinàmiques especulatives sobre el preu de la terra.
El sindicat va advertir que el desplegament massiu de parcs solars i aerogeneradors podria fer augmentar encara més el valor dels terrenys i dificultar la continuïtat de les petites explotacions familiars, que no podrien competir econòmicament amb grans empreses energètiques o agroindustrials.
En aquest sentit, van alertar que la situació podria accelerar el tancament d'explotacions locals i concentrar encara més la propietat agrària.
Impacte sobre el paisatge i noves infraestructures
A banda de l'afectació directa sobre els camps, la xerrada també va abordar les transformacions infraestructurals que podria comportar el desplegament del Plater.
Entre les conseqüències hi hauria l'eixamplament de camins rurals per facilitar el pas de maquinària pesada i la construcció de noves línies elèctriques de transport energètic. Els ponents van relacionar aquest escenari amb els projectes de línies de Molt Alta Tensió (MAT) previstos entre l'Aragó i Catalunya, que ja han generat oposició en altres territoris.
Des del punt de vista ambiental, Unió de Pagesos també va alertar que la desaparició d'explotacions locals podria incrementar les emissions derivades del transport d'aliments i reduir encara més la sobirania alimentària catalana, que van situar entorn del 40% de les necessitats actuals.
Crida a presentar al·legacions
La trobada va acabar amb una crida a la mobilització ciutadana i a la participació en el període d'al·legacions del Plater. Unió de Pagesos anima tant particulars com entitats i administracions a presentar aportacions i objeccions al document abans que finalitzi el termini d'exposició pública.