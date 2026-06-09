La Universitat d'Estiu del Moianès celebrarà la 12a edició amb patrimoni, emocions i indústria

La Universitat d'Estiu del Moianès celebrarà enguany la seva dotzena edició amb una programació que combinarà reflexió, patrimoni, benestar emocional i memòria industrial. Les activitats es desenvoluparan entre el 15 de juny i el 6 de juliol en diferents espais de la comarca i inclouran conferències, cursos i jornades obertes a la ciutadania.
El tret de sortida arribarà el dilluns 15 de juny amb la presentació del llibre Anatomia de l'esperança, a càrrec del seu autor, el filòsof i teòleg Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla 2026. L'acte tindrà lloc a Cal Comadran de Moià i inclourà una entrevista conduïda per Griselda Guiteras, així com una sessió de venda i signatura de llibres.
Dos cursos centrats en la indústria i el benestar emocional
La programació incorpora dos cursos de pagament que es desenvoluparan entre el 29 de juny i el 3 de juliol. D'una banda, el curs de patrimoni i història farà un recorregut per la industrialització del Moianès amb sessions a Castellterçol, Calders, Santa Maria d'Oló, Moià i l'Estany. El programa abordarà l'evolució industrial de la comarca des de la manufactura llanera dels segles moderns fins al sector agroalimentari actual, combinant sessions teòriques amb visites guiades a espais industrials i patrimonials.
Paral·lelament, el curs Eines de millora per a la vida emocional oferirà diverses sessions dedicades al creixement personal i el benestar emocional. Les conferències abordaran qüestions com l'atenció, les etapes vitals, la salut emocional vinculada al cos, la justícia restaurativa o el benestar dins les organitzacions. Entre els ponents hi participaran Teresa Guardans, Maria Jesús Comellas, Paula Gelpi, Gemma Ubasart i Joan Piñol.
Els dos cursos tindran una durada de 15 hores, un cost de 60 euros per al curs complet i permetran també la inscripció a sessions individuals. A més, estan reconeguts com a formació permanent del professorat no universitari.
Activitats obertes al públic
La Universitat d'Estiu del Moianès també inclourà activitats gratuïtes i obertes a tothom. El dissabte 4 de juliol es faran visites teatralitzades a la Casa Museu Prat de la Riba, amb dues sessions previstes i places limitades a vint persones per visita.
La programació es tancarà el dilluns 6 de juliol amb la jornada Indústria i Dones, que reivindicarà el paper fonamental de les dones dins el procés d'industrialització. La sessió comptarà amb ponències d'especialistes universitaris i una taula rodona amb testimonis de dones vinculades al sector tèxtil. La jornada estarà presentada per la periodista i escriptora Griselda Guiteras i inclourà la participació de la presidenta del Consell Comarcal del Moianès, Laia Bonells, i del conseller de Cultura, Oriol Casso.
Des de l'organització es destaca que la Universitat d'Estiu vol continuar sent "un espai obert a tothom" orientat al coneixement, la reflexió i el creixement personal, amb la participació de ponents de referència en els seus àmbits.