Manresa entra en el mapa català dels grans festivals d'estiu

Manresa estrenarà aquest estiu el festival Camins, una nova proposta de Promo Arts Music al Palau Firal amb artistes destacats com Luz Casal, Rosario, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Sergio Dalma i God Save The Queen. El projecte, presentat aquest dimecres, neix amb voluntat de consolidar-se com un referent cultural de la Catalunya Central i implicar el teixit social, econòmic i cultural del territori. Nació Manresa és un dels mitjans col·laboradors del festival.
Un cartell amb grans noms per situar Manresa al mapa
Manresa estrenarà aquest estiu el festival Camins, una nova proposta musical que tindrà lloc del 10 al 18 de juliol a l'aire lliure, al Palau Firal. El cartell de la primera edició estarà encapçalat per artistes de primer nivell com Luz Casal, Joan Dausà, God Save The Queen, Sergio Dalma, Sopa de Cabra i Rosario, una combinació eclèctica que busca arribar a diferents públics i consolidar el projecte des del primer any.
El festival es desplegarà durant dues setmanes -del 10 al 12 i del 16 al 18 de juliol- amb sis concerts principals, a més d'una programació complementària al Village, on per ara s'ha avançat l'actuació de l'artista bagenca Àuria Franch. Les entrades es posaran a la venda el proper dimarts 5 de maig a les 8 del vespre a través del web del festival i a les taquilles del Kursaal a partir de l'endemà.
La proposta neix amb una clara ambició: convertir-se en una cita imprescindible de les nits d'estiu a la Catalunya Central. El director del festival, Xavi Pascual, ho ha resumit amb una idea clara durant la presentació: la voluntat és "jugar a la Champions dels festivals de Catalunya" i situar Manresa dins del circuit dels grans esdeveniments musicals del país.
Un festival que vol ser molt més que concerts
Camins Manresa s'emmarca en el format de festival boutique o de cicle, una tipologia que aposta per concerts de gran qualitat en espais més recollits i amb una experiència global per a l'espectador. En aquest cas, el recinte del Palau Firal es transformarà en un espai a l'aire lliure amb capacitat per a 2.600 persones assegudes, amb la possibilitat d'arribar fins a 4.000 en format mixt en futures edicions.
Més enllà dels concerts, el festival vol oferir una experiència completa. El recinte comptarà amb una zona de restauració amb productes de proximitat, que obrirà a partir de les set de la tarda, així com actuacions prèvies i sessions musicals després dels concerts principals. L'objectiu és que el públic no només assisteixi a un concert, sinó que visqui tota una vetllada cultural i social.
Segons ha explicat el director del festival, Xavi Pascual, aquesta dimensió experiencial és clau per entendre el projecte: "no només és anar a veure un concert, es tracta d'una experiència". En aquest sentit, ha detallat que l'espectador "pot venir dues hores abans, hi haurà una zona de gastronomia, concerts i, quan acabi, també un espai per allargar la nit".
Pascual també ha remarcat la voluntat de situar el festival dins el circuit dels grans esdeveniments del país: "volem jugar a la Champions dels festivals de Catalunya", i ha insistit que la iniciativa no és aïllada, sinó que respon a la realitat cultural de la ciutat: "no és un bolet, és conseqüència de tot el que està passant a Manresa a nivell cultural i musical".
Manresa, una ciutat amb base cultural per acollir el projecte
Un dels elements centrals del discurs de la presentació ha estat la idea que Camins Manresa no és un projecte aïllat, sinó la conseqüència d'una trajectòria cultural consolidada a la ciutat. Pascual ha subratllat que Manresa disposa d'un "ecosistema musical i cultural" que fa possible una iniciativa d'aquestes característiques.
En aquest sentit, ha destacat el paper del Kursaal com a motor cultural, amb una programació estable i un públic fidel que exhaureix entrades de manera habitual. El festival vol, de fet, esdevenir una extensió estiuenca d'aquest equipament, mantenint-ne l'esperit però traslladat a l'aire lliure.
També ha posat en valor altres actius com Cases de la Música, la Fira Mediterrània o el teixit d'artistes locals, que evidencien la vitalitat musical de la ciutat. Segons el director del festival, aquesta base ha estat determinant per apostar per Manresa com a seu del projecte.
Una aposta compartida amb el territori
La presentació del festival, celebrada al Kursaal, ha evidenciat també la voluntat de construir el projecte de manera col·laborativa. A la roda de premsa hi han assistit representants de diverses entitats del territori, que formaran part de la iniciativa. Entre els participants hi havia representants d'Ampans, el Bàsquet Manresa, la Cambra de Comerç, Cases de la Música, El Galliner, la UBIC, Pimec Catalunya Central, la DO Pla de Bages i Victori Produccions. Aquesta fila zero, tal com s'ha definit durant l'acte, simbolitza el suport transversal al festival des dels àmbits social, cultural, esportiu i empresarial.
Les intervencions dels diferents representants han coincidit a destacar el valor del projecte per a la ciutat i el territori. Des d'Ampans s'ha posat en relleu la dimensió inclusiva i comunitària del festival, mentre que des del teixit empresarial s'ha subratllat l'impacte econòmic potencial i la importància d'una aposta privada amb risc. També s'ha remarcat la importància de crear espais per a artistes emergents, especialment a través del Village, i la necessitat de generar noves oportunitats per a l'escena local.
Impacte econòmic i model de finançament
La primera edició del festival Camins tindrà un cost aproximat de 900.000 euros. D'aquest import, un 17% -150.000 euros- serà aportat per l'Ajuntament de Manresa a través de Manresana d'Equipaments Escènics, mentre que el 83% restant serà assumit per l'empresa organitzadora, Promo Arts Music, que espera cobrir-lo amb la venda d'entrades i patrocinis.
En aquesta primera edició, el festival ja compta amb el suport d'Estrella Damm com a patrocinador, amb la voluntat d'ampliar el nombre de col·laboradors en futures edicions. El projecte s'ha plantejat amb un acord a quatre anys, fet que ha de permetre consolidar-lo progressivament i garantir-ne la continuïtat.
Pel que fa als preus, les entrades es mouran aproximadament entre els 30 i els 75 euros, en funció de l'artista i de la proximitat a l'escenari, seguint el model habitual dels festivals d'estiu.
El paper clau de la col·laboració pública i privada
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat durant la presentació la importància de l'aliança entre administració i iniciativa privada per fer possible el festival. Segons ha explicat, l'Ajuntament aporta el suport institucional i les infraestructures, mentre que l'organització aporta l'expertesa i assumeix el risc econòmic.
Aloy ha subratllat que la ciutat feia temps que aspirava a tenir un festival d'estiu d'aquestes característiques i que aquest projecte és el resultat d'anys de treball en l'àmbit cultural. També ha posat en valor la capacitat de Manresa per generar públic i acollir grans esdeveniments, com demostren altres iniciatives. En la mateixa línia, la regidora de Cultura, Tània Infante, ha remarcat que el festival neix amb vocació de ciutat i de territori, i que la implicació de les entitats és clau per garantir-ne l'èxit i la continuïtat.
Un nou espai per a l'estiu manresà
Un dels objectius del festival és dinamitzar l'estiu a Manresa, un període que tradicionalment és més tranquil en termes d'activitat cultural. Camins Manresa vol convertir-se en un punt de trobada abans de les vacances i complementar altres cites com la Festa Major.
Segons s'ha explicat, el festival pot contribuir a generar activitat econòmica, atraure visitants i reforçar la imatge de Manresa com a ciutat cultural de referència a la Catalunya Central. A més, la ubicació al Palau Firal permet aprofitar un espai que ja ha acollit altres esdeveniments musicals i que ofereix les condicions necessàries per a un festival d'aquestes dimensions.
Una aposta de futur amb vocació de creixement
Camins Manresa neix amb voluntat de consolidar-se i créixer en els propers anys. El format actual, amb sis concerts i un aforament mitjà, és només el punt de partida d'un projecte que podria ampliar-se tant en programació com en capacitat.
Els organitzadors han deixat oberta la porta a incorporar nous artistes en futures edicions i a adaptar el format en funció de la resposta del públic. També es planteja la possibilitat d'introduir formats mixtos amb públic assegut i de peu, per arribar a més espectadors.
Amb aquesta primera edició, Manresa fa un pas endavant per situar-se en el mapa dels grans festivals d'estiu del país. Un projecte que, tal com s'ha repetit durant la presentació, no neix del no-res, sinó de la suma de molts anys de treball cultural i de la implicació d'un ampli teixit social i econòmic.
Programació completa i venda d'entrades
El festival Camins Manresa es desplegarà durant sis nits al Palau Firal, amb els concerts principals programats a les 10 del vespre:
- 10 de juliol: Luz Casal
- 11 de juliol: Joan Dausà
- 12 de juliol: God Save The Queen
- 16 de juliol: Sergio Dalma
- 17 de juliol: Sopa de Cabra
- 18 de juliol: Rosario
Les entrades es posaran a la venda aquest proper dimarts, amb l'objectiu que el públic pugui començar a organitzar la seva assistència a una de les noves cites destacades de l'estiu cultural a la Catalunya Central.
Promo Arts Music: referent en la gestió de festivals i management musical
Promo Arts Music s'ha consolidat com un actor clau de la indústria musical a Catalunya a través de la gestió de festivals de referència com l'Acústica de Figueres, l'Strenes de Girona i el Sons del Món. L'empresa, dirigida per Xavi Pascual, combina l'organització d'aquests esdeveniments amb una potent faceta de segell discogràfic i promotora de concerts.
En l'àmbit del management, la companyia representa artistes de primer nivell com Sopa de Cabra, Joan Dausà, Mama Dousha o Lal'ba. Aquesta doble vessant els permet gestionar tant la carrera dels músics com les seves gires, una trajectòria que ha estat reconeguda amb diversos Premis ARC a la millor programació i representació del sector.