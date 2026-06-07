La criminalitat a Manresa retrocedeix gràcies a una caiguda de gairebé el 20% dels furts

Manresa comença l'any amb un balanç de seguretat un xic encoratjador. Durant el primer trimestre del 2026, la criminalitat convencional a la capital del Bages ha registrat un descens global del 6,8% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, passant de 1.041 fets delictius a 970, segons les dades que ha fet públiques el Ministeri de l'Interior espanyol a partir de dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Manresa, la Policia espanyola i la Guàrdia Civil.
Aquest alleujament en l'estadística es deu, principalment, a la caiguda dels furts -la tipologia penal més nombrosa i freqüent a la ciutat-, que s'han reduït gairebé un 20%. Tot i que s'han registrat increments percentuals molt cridaners en àmbits com el tràfic de drogues o els delictes sexuals, aquests responen a un efecte matemàtic de xifres absolutes molt petites que no capgiren la tendència general a la baixa al municipi.
Els furts i els robatoris amb força guien el balanç a la baixa
L'anàlisi detallada de les dades del Ministeri de l'Interior revela que la millora dels índexs de seguretat a Manresa se sosté sobre la caiguda dels delictes patrimonials amb més incidència diària. Els furts, que històricament encapçalen el volum de denúncies pel seu caràcter rutinari, han experimentat una davallada molt significativa del 19,6%, caient dels 378 registrats entre gener i març del 2025 als 304 d'aquest primer trimestre. Aquesta disminució de 74 casos es tradueix en un respir evident per al teixit comercial i la ciutadania.
Aquesta bona dinàmica s'ha replicat també en els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que s'han reduït un 21,3% en passar de 61 a 48 casos. Si ens fixem exclusivament en els robatoris a l'interior d'habitatges, el descens ha estat del 8,6% (de 35 a 32). Així mateix, les substraccions de vehicles a la ciutat han caigut un 23,1%, registrant-se 20 fets enfront dels 26 de l'any passat, mentre que els delictes greus de lesions i baralles tumultuàries també han minvat un 23,1% (de 13 a 10).
L'efecte òptic dels grans percentatges en xifres petites
A l'altre costat de la balança, les estadístiques trimestrals mostren alguns increments exponencials que, si es llegeixen sense el context dels valors absoluts, podrien generar una alarma desproporcionada. És el cas clar del tràfic de drogues, que reflecteix una pujada numèrica del 700%. No obstant això, la realitat de la dada indica que s'ha passat d'un únic cas documentat en el primer trimestre del 2025 a un total de vuit en el mateix període d'aquest any; una variació que sovint respon a una major eficàcia o pressió policial en la detecció d'aquestes substàncies i no a una proliferació descontrolada al carrer.
Una situació similar s'observa en els delictes contra la llibertat sexual, que creixen un 116,7% en termes relatius, passant de 6 a 13 delictes en total (dels quals les agressions sexuals amb penetració pugen de 3 a 7 casos). Són indicadors que requereixen atenció i seguiment social i policial, però que cal analitzar sempre des de la proporció que ofereix la seva interpretació real.
Finalment, els robatoris amb violència i intimidació han patit un repunt lleuger, passant de 26 a 31 fets (+19,2%), mentre que la resta de la criminalitat convencional s'ha mantingut pràcticament immòbil amb una variació de tot just l'1,1% (de 530 a 536 fets). En termes globals, el tancament d'aquest balanç aporta una lectura clarament positiva per a la ciutat de Manresa, consolidant una contenció real de la pressió delictiva.