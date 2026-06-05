Ensurt a Sallent: rescaten tres persones atrapades per la crescuda del Llobregat

Tres persones han hagut de ser rescatades aquesta nit de dijous a Sallent després que la crescuda del riu Llobregat provoqués inundacions a la zona del Camí del Guix arran del desembassament del pantà de la Baells. Dues de les persones afectades han estat traslladades a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Un vehicle parcialment arrossegat per l'aigua
Els fets han tingut lloc mentre una patrulla de la Policia Local de Sallent duia a terme tasques de tancament del Camí del Guix i d'avís als propietaris de vehicles estacionats en zones inundables.
Durant l'operatiu, una persona ha alertat els agents que la seva germana havia quedat atrapada amb el vehicle en una zona inundada i que el cotxe estava sent parcialment arrossegat per la força de l'aigua.
Finalment, tant la conductora com el familiar que havia demanat ajuda han pogut refugiar-se en una zona elevada fins a l'arribada dels equips d'emergència, que els han rescatat amb la intervenció de Bombers i d'AVES Protecció Civil.
Un segon conductor també va quedar atrapat
La Policia Local també ha rescatat el conductor d'un segon vehicle que havia quedat atrapat a la zona del barri del Guix. En total, dues de les persones rescatades han estat traslladades pel Sistema d'Emergències Mèdiques a l'hospital de Manresa.
A banda dels rescats, un tercer vehicle també ha resultat lleument danyat per la crescuda del riu.
Caiguda d'arbres i afectacions materials
La força de l'aigua també ha provocat la caiguda de dos arbres de grans dimensions al Camí del Guix. Els arbres han estat retirats per efectius d'AVES Protecció Civil per garantir la circulació i facilitar posteriorment les tasques de neteja dels serveis municipals. L'episodi també ha afectat un mur dels equipaments municipals de l'Escorxador.
En el dispositiu hi han intervingut dues dotacions de Bombers, una d'AVES Protecció Civil i tres patrulles de la Policia Local de Sallent, que simultàniament estaven destinades als serveis de seguretat ciutadana de Les Enramades.
Crida a evitar zones inundables
Des de la Policia Local de Sallent s'ha recordat la importància de respectar les restriccions d'accés i evitar circular o accedir a zones inundables durant episodis de pluges intenses o crescudes dels rius.
També han insistit en la necessitat de seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència.