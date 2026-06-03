Tres menors detinguts per un robatori amb violència a la zona de la Renaixença de Manresa

Dos nois van ser víctimes dissabte al vespre d'un robatori amb violència i intimidació a la zona de l'escola Renaixença de Manresa. Els fets van acabar amb la detenció de tres menors d'edat, d'entre 15 i 17 anys, acusats de participar en l'assalt.
Amenaces per robar unes sabatilles
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els fets van tenir lloc cap a 2/4 de 9 del vespre, quan un grup de joves va abordar dues víctimes a l'entorn de l'escola Renaixença. Durant l'assalt, els presumptes autors haurien utilitzat amenaces i intimidacions per forçar un dels nois a entregar les seves sabatilles esportives.
Després de rebre l'avís i recollir el testimoni de les víctimes, els agents van iniciar una recerca per la zona. Amb la descripció facilitada, van aconseguir localitzar tres joves que coincidien amb les característiques aportades.
Posats a disposició de la Fiscalia de Menors
Els tres sospitosos, tots ells menors d'edat i amb edats compreses entre els 15 i els 17 anys, van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.
Un cop efectuades les diligències policials i presa declaració als detinguts, van quedar a disposició de la Fiscalia de Menors, que haurà de determinar les actuacions judicials corresponents.
Segons ha explicat la família a Regió7, una de les víctimes pateix trastorn de l'espectre autista (TEA).