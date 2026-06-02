Una nena de 10 anys, ferida crítica a Balsareny en caure des d'una teulada

Una nena de 10 anys va resultar ferida en estat crític dilluns al migdia a Balsareny després de patir una caiguda des d'una altura de tres metres. Els fets van tenir lloc quan la menor es va enfilar a una teulada de fibrociment amb la intenció de recollir una pilota que s'havia colat. El sostre no va resistir el pes, va cedir de cop i la víctima es va precipitar al buit. Després de ser evacuada d'urgència en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, la nena va ser operada la mateixa tarda i actualment es troba sedada i estabilitzada dins la gravetat.
Un rescat complex per un desnivell entre carrers
L'accident es va produir poc després de 2/4 de 2 del migdia en una zona de patis interiors situada entre el carrer Cadí i el carrer Castell de Balsareny. Es tracta d'un punt del nucli urbà caracteritzat per un notori desnivell de terreny entre ambdues vies, fet que va complicar les tasques d'accés un cop es va donar l'alerta del sinistre.
Arran de l'avís, es va activar un ampli dispositiu d'emergències que va incloure diverses dotacions dels Bombers per dur a terme les maniobres de rescat de la menor en el lloc de la caiguda. També s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos d'Esquadra i unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per oferir la primera l'assistència sanitària in situ.
Trasllat en helicòpter i intervenció d'urgència
Davant la gravetat de les lesions que presentava la nena, el SEM va requerir la intervenció d'un helicòpter medicalitzat. Un cop estabilitzada al lloc dels fets pels professionals sanitaris, l'aparell va traslladar d'urgència la menor fins a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona amb un pronòstic crític.
Segons han confirmat fonts properes, la mateixa tarda de dilluns la nena va ser intervinguda quirúrgicament d'urgència arran de l'impacte de la caiguda. Després de passar pel quiròfan, la pacient ha quedat ingressada a la unitat de cures intensives, on es troba actualment sedada i sota una situació clínica estabilitzada.